Θετικός στον κορωνοϊό ο Γιώργος Σαμπάνης

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο τραγουδιστής Γιώργος Σαμπάνης, με αποτέλεσμα η πρεμιέρα του για την προσεχή Παρασκευή (19/11) στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», όπου θα εμφανιζόταν, να αναβληθεί.

Το κέντρο διασκέδασης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την απρόσμενη αλλαγή, όπου αναφέρει:

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του Έναστρον για την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου αναβάλλεται λόγω νόσησης του Γιώργου Σαμπάνη. Ο Γιώργος έχοντας ολοκληρώσει πλήρως τον εμβολιασμό του διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19.

Σεβόμενοι την υγεία όλων τηρούμε τα προκαθορισμένα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως έχουν οριστεί από τους ειδικούς για την ασφάλεια όλων μας και ετοιμαζόμαστε ώστε να προσφέρουμε σύντομα τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο τρόπο. Η νέα ημερομηνία πρεμιέρας θα οριστεί σύντομα.

Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη που ήδη δείξατε στο πρόγραμμα που ετοιμάζουμε και ζητάμε την κατανόησή σας για αυτή την αναβολή. Ευχόμαστε σε όλους υγείας και σύντομα θα βρεθούμε».

