«Amazing Grace»: Το σπάνιο οπτικοακουστικό διαμάντι της Αρίθα Φράνκλιν στην δωρεάν πλατφόρμα ΕΡΤflix

Η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της σόουλ, η Αρίθα Φράνκλιν, κατέχοντας ένα μοναδικό ταλέντο, ήταν μια από τις πιο χαρισματικές τραγουδίστριες της γενιάς της, αλλά και μια από τις πιο επιτυχημένες, καθώς έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Με περισσότερα από 112 τραγούδια στην λίστα του Billboard, έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy (μαζί με τα Grammy Ζωντανού Θρύλου και Συνολικής Προσφοράς) , είναι η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame, ενώ τραγούδησε και σε τρεις τελετές ορκωμοσίας Προέδρων των Η.Π.Α..

Ζωντανές ηχογραφήσεις σε εκκλησία

Το άλμπουμ της «Amazing Grace», θεωρείται από τους ειδικούς ως ο πιο επιτυχημένος δίσκος της καριέρας της.

Μισό αιώνα πίσω, τον Ιανουάριο του μακρινού 1972, η Αρίθα Φράνκλιν βρέθηκε σε μια εκκλησία Βαπτιστών, στο Λος Άντζελες και σαν να έλαβε Θεία Χάρη δημιούργησε το πιο επιτυχημένο γκόσπελ άλμπουμ όλων των εποχών.

Ήταν δύο συναρπαστικές βραδιές τις οποίες είχε διοργανώσει η δισκογραφική της βασίλισσας της σόουλ και ήταν συνειδητή επιλογή του χώρου. Στο πλάι της Αρίθα Φράνκλιν ήταν ο αιδεσιμότατος Τζέιμς Κλίβελαντ, ο επονομαζόμενος και «βασιλιάς του γκόσπελ», ο οποίος τραγούδησε κι έπαιξε πιάνο μαζί της.

Τις ζωντανές ηχογραφήσεις, αυτής της εμβληματικής μουσικής στιγμής, απαθανάτισε με τον κινηματογραφικό φακό του ο Σίντεϊ Πόλακ με ένα πεντακάμερο τηλεοπτικό συνεργείο.

Τεχνικά εμπόδια

Χρειάστηκαν όμως 46 χρόνια ώστε το σπάνιο οπτικοακουστικό αυτό διαμάντι, να είναι προσβάσιμο στο ευρύ- παγκόσμιο- κοινό. Η αδυναμία συγχρονισμού ήχου και οπτικής αποτύπωσης τότε ήταν η πρώτη αιτία για την καθυστέρηση ενός ντοκιμαντέρ που η παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος περίμενε διακαώς. Ο Πόλακ είχε στενοχωρηθεί ιδιαιτέρως. Η παραγωγή κατέβαλε φιλότιμες αλλά μάλλον άστοχες προσπάθειες. Ακολούθησαν προβλήματα από κακό μοντάζ, κακούς σχεδιασμούς. Προέκυψαν τα προβλήματα υγείας τότε στην Αρίθα Φράνκλιν, ακολούθησαν εκείνα του Σίντνεϊ Πόλακ και το φιλμ ξεχάστηκε σε κάποια ταινιοθήκη.

Την ταινία με το σπάνιο ντοκουμέντο έφερε στην δημοσιότητα ο παραγωγός Άλαν Έλιοτ το φθινόπωρο του 2018, όταν διαπίστωσε πως ο αείμνηστος σκηνοθέτης δεν είχε κάνει τότε στο μοντάζ μια απλή διαδικασία στον συγχρονισμό ήχου- εικόνας.

Ο Σίντνεϊ Πόλακ και η Αρίθα Φράνκλιν δεν είναι πια εδώ- αν και πάντα «ανάμεσα» μας-, όμως η ταινία έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά το 2018 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, φέρνοντας συγκίνηση σε όσους την είδαν και μεταφέρθηκαν σε μία ταραγμένη περίοδο της ιστορίας, παρακολουθώντας τη δημιουργία ενός κομψοτεχνήματος. Κι εκείνοι, ήταν λες και δεν χάθηκαν ποτέ.

Η Αρίθα Φράνκλιν στο ΕΡΤflix

Η Αρίθα των Grammy, αποτελεί για το περιοδικό «Rolling Stone» ως ένα όνομα που βρίσκεται στην δεκάδα των 100 σπουδαιότερων καλλιτεχνών που πέρασαν ποτέ.

Το άλμπουμ της, «Amazing Grace», πούλησε περισσότερα από δύο εκατομμύρια δίσκους μόνον στις ΗΠΑ και έγινε δύο φορές πλατινένιο, ενώ έδωσε στην Αρίθα Φράνκλιν το Grammy του 1973 για την καλύτερη ερμηνεία σόουλ- γκόσπελ.

Αυτό το σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός είναι προσβάσιμο μέσω της υβριδικής πλατφόρμας ΕΡΤflix της ΕΡΤ και θα είναι διαθέσιμο έως την Τετάρτη 5 Ιανουάριου 2022.

Το EΡΤFLIX είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή για Samsung, LG, Android τηλεοράσεις και Android TV boxsets. Είναι επίσης διαθέσιμο στο ertflix.gr, σε όλες τις smart τηλεοράσεις πατώντας το κόκκινο κουμπί, καθώς και σε κινητά και τάμπλετ με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές για iOS, Android και κινητά Huawei.

Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ είναι προσβάσιμη και για τους συνδρομητές της Cosmote TV.

