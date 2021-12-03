ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 16:04
03.12.2021 20:03

Θετικοί στον κορωνοϊό δύο ιπποπόταμοι στο Βέλγιο

hippo-new

Δύο ιπποπόταμοι στον ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, στο βόρειο Βέλγιο, οι οποίοι είχαν καταρροή, βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο.

Τα ζώα αυτά έχουν πάντα υγρή μύτη, όμως «αυτή τη φορά έβγαζαν μύξες και για προληπτικούς λόγους εξέτασα το ρινικό έκκριμα», εξήγησε ο κτηνίατρος Φράνσις Φερκάμεν. «Πήρα την απόφαση να εξετάσω τα δείγματα για Covid-19 και το αποτέλεσμα μας αιφνιδίασε. Εξ όσων γνωρίζω, είναι η πρώτη μόλυνση από Covid-19 σε αυτό το είδος. Σε όλον τον κόσμο ο ιός έχει εντοπιστεί κυρίως σε πιθήκους και σε αιλουροειδή», εξήγησε.

Οι δύο θηλυκοί ιπποπόταμοι, η Ερμιάν, 41 ετών και η κόρη της η Ιμανί, 14 ετών, δεν παρουσιάζουν κανένα άλλο σύμπτωμα, πέρα από καταρροή. Για προληπτικούς λόγους ο ζωολογικός κήπος απαγόρευσε την πρόσβαση επισκεπτών στον περίβολό τους. Οι υπάλληλοι εξετάστηκαν και βγήκαν αρνητικοί στον νέο κορωνοϊό, όμως όσοι φροντίζουν τα ζώα θα φορούν προστατευτικά ρούχα και θα υποβάλλονται καθημερινά σε ράπιντ τεστ.

Είναι άγνωστο πώς κόλλησαν τον νέο κορωνοϊό οι ιπποπόταμοι. Από τους φροντιστές τους, κανείς δεν προσβλήθηκε πρόσφατα από την ασθένεια, ούτε εμφάνισε συμπτώματα.

Το Βέλγιο επέβαλε και πάλι υγειονομικά μέτρα αυτήν την εβδομάδα, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών από τις 18 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα νωρίτερα από το κανονικό. Κατά μέσο όρο, στη χώρα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται καθημερινά 17.800 μολύνσεις και 44 θάνατοι.

google_news_icon

tsoukalas_2303_1920-1080_new
vorizia-2222
erithros-stayros-new
aithousa dikastiriou 098- new
89xronos_efka_efeteio_2804_1920-1080_new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
efka-pirovolismoi
stelios loymakis 2
tsoukalas_2303_1920-1080_new
vorizia-2222
erithros-stayros-new
