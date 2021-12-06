ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης

Νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των πληγέντων από τους πρόσφατους σεισμούς στην Κρήτη για την επόμενη τριετία, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο «έχοντας ως προτεραιότητα την ανακούφιση των πληγέντων από τους πρόσφατους σεισμούς στην Κρήτη, έχει ανακοινώσει, από την πρώτη στιγμή, την τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που έχουν πληγεί από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα, επεκτείνοντας επί της ουσίας την πρόβλεψη του προϋπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που έχει ετήσιο ορίζοντα (Ν. 4223/2013). Συνεπώς, παράλληλα με την υφιστάμενη απαλλαγή για την τρέχουσα χρονιά, προχωρά στη θεσμοθέτηση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για συνολικό διάστημα μίας τριετίας, για τα ακίνητα που έχουν πληγεί, δηλαδή και για τα επόμενα δύο χρόνια».

«Συγκεκριμένα – συνεχίζεται στην ανακοίνωση – με ειδική νομοθετική ρύθμιση που προωθείται άμεσα, προβλέπεται ότι ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, όπως έχουν οριοθετηθεί με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 4646/Β/7-10-2021, 4740/Β/13-10-2021, 4882/Β/21-10-2021), εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι



– κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία, το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση,

– ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,



που εκδίδονται έως τις 30/6/2022 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.



Για τη χορήγηση της απαλλαγής, θα υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα δύο επόμενα έτη. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4223/2013, οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

Ταυτόχρονα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απλοποιεί τη διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου και έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα arogi.gov.gr».

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ θα προβλεφθεί ότι:



§ Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από τον σεισμό, έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και έχουν υποβάλει:



– το σχετικό Δελτίο Επανελέγχου με το οποίο το ακίνητο έχει κριθεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση ή

– το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,



τα εν λόγω ακίνητα θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς να υποβληθεί νέα αίτηση. Τα απαραίτητα στοιχεία θα αντληθούν από την πλατφόρμα arogi.gov.gr και η αίτηση που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα θα θεωρηθεί ότι υπέχει και θέση αίτησης για χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.



§ Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από τον σεισμό, έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά δεν έχουν υποβάλει το σχετικό δελτίο επανελέγχου με το οποίο το ακίνητο έχει κριθεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου, παρότι έχουν ειδοποιηθεί να το πράξουν, σε επόμενη φάση θα δοθεί, προσεχώς, η δυνατότητα ανάρτησης των σχετικών δελτίων αυτοψίας, ώστε να αντληθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.



§ Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από τον σεισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν την απαλλαγή των εν λόγω ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ, με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. τους, συνυποβάλλοντας τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι για τις Δ.Ο.Υ. που εντάσσονται στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» (89 Δ.Ο.Υ. σήμερα) της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας αυτής.

Για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών, θα εκδοθεί νέα πράξη προσδιορισμού του φόρου από την ΑΑΔΕ και τυχόν καταβληθέντα ποσά φόρου για ακίνητα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ θα συμψηφιστούν με υφιστάμενες φορολογικές οφειλές ή θα επιστραφούν.

Το υπουργείο Οικονομικών καταλήγει στην ανακοίνωσή του λέγοντας:



«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά, με τις απαραίτητες προσαρμογές, στις ανάγκες των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από τον σεισμό, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανακούφισή τους, την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών».

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: Σοκ με 116 νεκρούς και 714 διασωληνωμένους

Έρευνα: Εκατοντάδες εκατομμύρια πτηνά χάθηκαν από τον ουρανό της Ευρώπης – Στο μισό ο πληθυσμός των σπουργιτιών (Photos)

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Σε εξέλιξη πορεία μαθητών και φοιτητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Video/Photos)