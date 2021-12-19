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19.12.2021 17:41

Ισπανία: Έρευνα από την Καθολική Εκκλησία για σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών

19.12.2021 17:41
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Έπειτα από αποκαλύψεις για την σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων παιδιών από μέλη του κλήρου πριν από 80 χρόνια, τις οποίες έφερε στο φως η εφημερίδα El Pais, η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα.

Η έρευνα θα εξετάσει τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να διέπραξαν 251 ιερείς και ορισμένα κοσμικά πρόσωπα από θρησκευτικές οργανώσεις, τις οποίες αποκάλυψε η El Pais.

Η El Pais δεν δημοσίευσε πλήρως τα ευρήματα της τριετούς έρευνας που διενήργησε για το θέμα, αλλά αναφέρει ότι ο ανταποκριτής της παρέδωσε έναν φάκελο 385 σελίδων στον πάπα Φραγκίσκο στις 2 Δεκεμβρίου καθώς η παπική συνοδεία και δημοσιογράφοι πετούσαν από την Ρώμη για την Κύπρο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 1.237, αλλά μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι και χιλιάδες, γράφει η εφημερίδα. Οι καταγγελίες αφορούν 31 θρησκευτικά τάγματα και 31 από τις περίπου 70 επισκοπές της χώρας. Η παλαιότερη υπόθεση αφορά το 1942 και η πιο πρόσφατη το 2018.

Η έρευνα θα διενεργηθεί από την σύνοδο των Ισπανών επισκόπων, της οποίας ηγείται ο καρδινάλιος Χουάν Χοσέ Ομέγια, ο αρχιεπίσκοπος της Βαρκελώνης, σύμφωνα με την El Pais. Αξιωματούχοι από την σύνοδο των επισκόπων δεν ήταν σήμερα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν. Ένας εκπρόσωπος του Βατικανού δεν ήταν επίσης διαθέσιμος, αλλά το Βατικανό συνήθως δεν σχολιάζει το έργο των εθνικών συνόδων επισκόπων.

Τον Νοέμβριο ο πάπας Φραγκίσκος ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που συνέβαλαν να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης με θύτες κληρικούς, τα οποία αρχικά είχε προσπαθήσει να καλύψει η Καθολική Εκκλησία.

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