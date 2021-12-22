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22.12.2021 09:54

Άψογα διατηρημένο έμβρυο δεινοσαύρου ανακαλύφθηκε σε απολιθωμένο αυγό… 66 εκατομμυρίων ετών! (video)

22.12.2021 09:54
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Βρετανοί και Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν στη νότια Κίνα ένα άψογα διατηρημένο έμβρυο δεινοσαύρου μέσα σε ένα απολιθωμένο αυγό. Το έμβρυο, που ήταν έτοιμο να βγει από το αυγό του και έχει ηλικία περίπου 66 εκατομμυρίων ετών, βαφτίστηκε «Μωρό Γινγκλιάνγκ» και ανήκει σε ένα είδος φτερωτού θηρόποδου δεινόσαυρου χωρίς δόντια, του οβιραπτορόσαυρου.

Τα έμβρυα των δεινοσαύρων αποτελούν σπανιότατα απολιθώματα και συνήθως βρίσκονται σε ατελή μορφή. Το συγκεκριμένο είναι το πιο πλήρες έμβρυο δεινοσαύρου που έχει ποτέ βρεθεί στη Γη και αποδεικνύει ότι οι εν λόγω δεινόσαυροι έπαιρναν στάση πουλιού κατά την επώαση τους, παρόμοια με αυτή που παίρνουν τα έμβρυα των σύγχρονων πουλιών.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «iScience», υπολόγισαν ότι το μήκους 27 εκατοστών έμβρυο είναι κουλουριασμένο μέσα σε ένα αυγό μήκους 17 εκατοστών, ενώ ένα ενήλικο άτομο του είδους του πιθανώς έφθανε τα δύο μέτρα.

Οι δίποδοι οβιραπτορόσαυροι ζούσαν στην Ασία και στη Βόρεια Αμερική κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, πριν 100 έως 66 εκατομμύρια χρόνια και ήταν τόσο φυτοφάγοι όσο και σαρκοφάγοι.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το σπάνιο απολίθωμα είχε ανακαλυφθεί το 2000, αλλά είχε αποθηκευθεί επί χρόνια σε ένα μουσείο και έως πρόσφατα δεν είχε γίνει αντιληπτή η σημασία του.

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