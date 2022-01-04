search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 16:13
04.01.2022 20:57

Σακίλ Ο’Νιλ: Ως άλλος… Άγιος Βασίλης δώρισε 1.000 PlayStation 5 σε μαθητές για τις διακοπές τους

04.01.2022 20:57
Ευτυχισμένα έκανε 1000 μη προνομιούχα παιδιά ο γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας του NBA Σακίλ Ο’ Νιλ μοιράζοντας από τα πιο αγαπημένα δώρα σε μαθητές δημοτικού σχολείου στη Τζόρτζια.

Ο θρύλος του NBA επισκέφθηκε δημοτικό σχολείο στην πόλη ΜακΝτόνα της Τζόρτζια και σκόρπισε χαμόγελα στους μαθητές, κάνοντας τους δώρα για να περάσουν τις διακοπές τους.

«Τα παιδιά έκλαιγαν, ήταν χαρούμενα, αυτό είναι όλο το νόημα», δήλωσε ο Diesel, ο οποίος χάρισε σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών 1.000 PlayStation 5, Nintendo Switch και ποδήλατα.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Σακίλ Ο’Νιλ πραγματοποιεί μια τέτοια δράση, καθώς συνηθίζει να βρίσκεται κοντά στα μικρά παιδιά, ιδίως την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο παλαίμαχος σέντερ εξήγησε επίσης πως θεωρεί πολύ σημαντικό το να κάνει δώρα «σε “αδικημένα” παιδιά τα οποία, μεγαλώνοντας, δεν έχουν τόσα πολλά. Κι εγώ όσο μεγάλωνα δεν είχα πολλά. Όμως οι γονείς μου με δίδαξαν να δίνω πάντα πίσω.

Μου έμαθαν την αξία του να βοηθάς αυτούς που το έχουν ανάγκη. Όσο βρίσκομαι, λοιπόν, στην Γη, θα προσπαθώ πάντα να είμαι βέβαιος πως τα παιδιά παίρνουν καλά παιχνίδια. Και δεν πρόκειται για κάποιο διαφημιστικό… τρικ».

