Ο Στέφαν Γιόβιτς στο ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ για το Final Four του Κυπέλλου

Τι λέει ο Σέρβος πόιντ γκαρντ για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, τον Διαμαντίδη και το μέλλον του στην ομάδα

Η ώρα του Final Four έφτασε στο Κύπελλο Ελλάδας και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game TimeΜΠΑΣΚΕΤ φιλοξενεί το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ Στέφαν Γιόβιτς.

Ο Σέρβος διεθνής μπασκετμπολίστας αναλύει τους δύο ημιτελικούς, Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Προμηθέας (17:00) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ (20:00), που διεξάγονται την Παρασκευή, στο Ηράκλειο.

Μιλάει για τους στόχους του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στην εφετινή σεζόν και αποκαλύπτει ποιον θα ήθελε αντίπαλο στον τελικό της Κυριακής (17:00).

«Το Κύπελλο είναι ο πρώτος στόχος που θέλουμε να κατακτήσουμε και πρέπει όλοι να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι σε αυτόν. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για τους φίλους της ομάδας» τονίζει ο Σέρβος πόιντ γκαρντ.

Αναφέρεται ακόμα στη σχέση του με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, την υποδοχή που είχε από τους φιλάθλους όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τα σχέδιά του για το μέλλον.