Οι εικόνες των εγκύων να μεταφέρονται αιμόφυρτες πάνω σε φορεία μετά το χτύπημα στο παιδικό νοσοκομείο της Μαριούπολης, συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη, με την Ουκρανία να κατηγορεί για την επίθεση την Ρωσία, ενώ η Μόσχα να το αμφισβητεί κάνοντας λόγο για προβοκάτσια από πλευράς ουκρανικών εθνικιστικών ταγμάτων.

Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο ισχυρίστηκε στους λογαριασμούς της στα social media πως οι φωτογραφίες που δείχνουν την τραυματισμένη έγκυο είναι ψεύτικες και προϊόν παραπληροφόρησης καθώς είναι μοντέλο και influencer από την Ουκρανία με το όνομα Marianna Podgurskaya.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας, οι φωτογραφίες ήταν «στημένες» καθώς η ίδια έγκυος χρησιμοποιώντας διαφορετικά ρούχα παρίστανε δύο διαφορετικά άτομα, αποτελώντας μέρος της ουκρανικής προπαγάνδας.

Σε αυτό, σύμφωνα πάντα με την ρωσική πρεσβεία, συνηγορεί το ότι οι αρχικές φωτογραφίες μετά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη δεν αποτύπωναν ούτε έναν ασθενή.

Σημειώνεται ωστόσο πως το Twitter αφαίρεσε το εν λόγω περιεχόμενο από τη Ρωσική Πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα απάντησε στη καταγγελία του δημοσιογράφου του BBC που εργάζεται στις ΗΠΑ, Τζέιμς Κλέιτον: «Λάβαμε μέτρα επιβολής κατά των Tweets που αναφέρατε, καθώς παραβίαζαν τους Κανόνες του Twitter, και συγκεκριμένα τις πολιτικές μας περί μίσους και καταχρηστικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με την άρνηση βίαιων γεγονότων».

NEW: Twitter has removed content from Russian Embassy UK claiming the bombing of a maternity hospital had been staged pic.twitter.com/dV3TvduDj4