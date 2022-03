Τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Τετάρτης για τις εξελίξεις στην Ουκρανία είχαν το βράδυ της Πέμπτης οι δύο ηγέτες.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεσμεύεται να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, προκειμένου να επιφέρει το μέγιστο οικονομικό κόστος στη Μόσχα, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

I spoke to President @ZelenskyyUa to thank him for his address to the @HouseofCommons and to update him on our tough new sanctions against the Putin regime. We will tighten these to impose the maximum economic cost on Russia and are stepping up our military support to Ukraine. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

Had another conversation with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Discussed increasing sanctions pressure on Russia, further support for 🇺🇦 in fighting the aggressor, including defense assistance. Appreciate 🇬🇧 leadership in countering the crime Russia is committing on 🇺🇦 land. #StopRussia March 9, 2022

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε χαρακτηρίσει «ανήθικο» τον βομβαρδισμό μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, από τον οποίο 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

«Υπάρχουν λίγα πράγματα πιο ανήθικα από το να στοχεύεις ανυπεράσπιστους ανθρώπους», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, κοινοποιώντας μέσω Twitter ένα άρθρο σχετικά με τη ρωσική επίθεση στη Μαριούπολη.

