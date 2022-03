Ευρωπαϊκή περιοδεία ξεκινούν το καλοκαίρι οι Rolling Stones, δίνοντας συναυλίες σε στάδια και αρένες, με αφορμή την συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυση του συγκροτήματος, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή τους.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία τους με τον τίτλο “SIXTY”, κατά την οποία θα δώσουν συνολικά 14 συναυλίες, θα ξεκινήσει από τη Μαδρίτη την 1η Ιουνίου και θα τους φέρει σε συνολικά 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία. Αυτή θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου με συναυλία τους στην Στοκχόλμη.

Στη Βρετανία το συγκρότημα θα δώσει συναυλία στο στάδιο του Άνφιλντ στο Λίβερπουλ, στην πρώτη εμφάνισή τους στη βρετανική αυτή πόλη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, όπως και δύο συναυλίες στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου.

Στη Γαλλία οι θαυμαστές του συγκροτήματος θα μπορούν να το απολαύσουν στις 19 Ιουλίου στο Groupama Stadium της Λιόν και στις 23 Ιουλίου στον ιππόδρομο στην γαλλική πρωτεύουσα Paris-Longchamp, με 50.000 διαθέσιμες θέσεις σε έκαστη.

Στην περιοδεία αυτή τον 78χρονο φρόντμαν του γκρουπ Μικ Τζάγκερ και τους κιθαρίστες Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ, 78 και 74 ετών αντίστοιχα, θα συνοδεύει ο ντράμερ Στιβ Τζόρνταν. Ο ντράμερ των Στόουνς, ο Τσάρλι Γουότς, ο οποίος είχε μπει στο συγκρότημα το 1963, πέθανε πέρυσι σε ηλικία 80 ετών. “Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αυτό το καλοκαίρι!“, έγραψε ο Τζάγκερ στο Twitter, αναρτώντας μαζί βίντεο από τις λάιβ εμφανίσεις του συγκροτήματος για δεκαετίες.

Στον κατάλογο των τραγουδιών που θα παίξουν στην ευρωπαϊκή τους περιοδεία περιλαμβάνονται επιτυχίες, όπως τα “(I Can’t Get No) Satisfaction” και “Paint It Black”, ανάμεσα σε άλλα πολύ γνωστά τραγούδια τους, όπως και μια “επιλογή μη αναμενόμενων κομματιών” από τον τεράστιο μουσικό τους κατάλογο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Οι Στόουνς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σκέλος της βορειοαμερικανικής περιοδείας τους “No Filter” τον Νοέμβριο, θα δώσουν επίσης συναυλίες στο Μόναχο, το Άμστερνταμ, τη Βέρνη, το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες και τη Βιέννη.

