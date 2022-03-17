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17.03.2022 17:35

Στην ΕΡΤ το μυθιστόρημα «Μια νύχτα του Αυγούστου» της Βικτώριας Χίσλοπ- Στη νέα σεζόν το σίκουελ της σειράς «Το νησί»

17.03.2022 17:35
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Είναι οριστικό. Η Βικτώρια Χίσλοπ ετοιμάζει για την ΕΡΤ τη συνέχεια της πολύκροτης σειράς «Το νησί». Η πολιτογραφημένη Ελληνίδα, Βρετανή συγγραφέας, θα μεταφέρει στη μικρή οθόνη το δεύτερο μυθιστόρημά της «Μια νύχτα του Αυγούστου» για την Σπιναλόγκα και τους περιθωριοποιημένους από την κοινωνία αλλά θεραπευμένους, πρώην Χανσενικούς.

Η νέα δραματική σειρά, που αποδεικνύεται επίκαιρη όσο ποτέ, διαδραματίζεται τη δεκαετία του ’50, και έχει στο επίκεντρό της τη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, όταν ο τελευταίος μαθαίνει ότι είχε εραστή της τον καλύτερό του φίλο.

Η Ζωή Σγουρού θα σκηνοθετήσει το σενάριο του Παναγιώτη Χριστόπουλου, ενώ στο καστ των πρωταγωνιστών συμπεριλαμβάνονται πολλοί γνωστοί και καταξιωμένοι ηθοποιοί.

Ήδη έχουν γίνει πρώτες βολιδοσκοπήσεις ηθοποιούς και μεταξύ αυτών είναι οι Στέλιος Μάϊνας, Γιάννης Στάνκογλου, Ορφέας Αυγουστίδης, οι οποίοι είχαν καίριους ρόλους και στην σειρά «Το νησί».

Τα γυρίσματα της νέας σειράς, που θα ολοκληρωθεί σε 14 επεισόδια, θα αρχίσουν τον Μάιο και την εκτέλεση της παραγωγής έχει αναλάβει η Need a Fixer (Καρτ Ποστάλ).

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