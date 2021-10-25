Το Νησί: Η σειρά που συγκλόνισε επιστρέφει με νέα επεισόδια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, έχοντας συγκινήσει τόσο τους τηλεθεατές στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού όπου προβλήθηκε.
Ο λόγος για «Το Νησί», τη σειρά που επαινέθηκε όσο ελάχιστες και η οποία -όπως όλα δείχνουν- επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση με νέα επεισόδια.
Σε σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη και σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου, η ιστορία της Βικτόριας Χίσλοπ έγινε μια σειρά που άφησε το στίγμα της το 2010, όταν και προβλήθηκε.
Όπως αποκάλυψε στα παρασκήνια του DWTS, η δημοφιλής συγγραφέας ολοκλήρωσε, πριν από μερικούς μήνες, το δεύτερο μέρος του μυθιστορήματός της έχοντας, ήδη, κάνει συζητήσεις για τη μεταφορά και του δεύτερου μέρους στην τηλεόραση.
Το δεύτερο μέρος της σειράς θα βασίζεται στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ «Μια νύχτα του Αυγούστου» και, με αφετηρία την 25η Αυγούστου του 1957, ημέρα κατά την οποία η Σπιναλόγκα έκλεισε οριστικά και οι κάτοικοί της ελευθερώθηκαν, θα παρακολουθεί τη ζωή των ηρώων που παρέμειναν ζωντανοί, ανάμεσα στους «υγιείς».
Διαβάστε επίσης:
Claude Cahun: Το Google Doodle τιμά τη Γαλλίδα φωτογράφο
Σασμός – Spoiler: Σε απόγνωση Αστέρης και Αργυρώ – Η ζωή του Μαθιού μπαίνει σε κίνδυνο
Eπιστρέφουν οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη την 28η Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.