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25.10.2021 11:22

Το Νησί: Η σειρά που συγκλόνισε επιστρέφει με νέα επεισόδια (Video)

25.10.2021 11:22
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Είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, έχοντας συγκινήσει τόσο τους τηλεθεατές στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού όπου προβλήθηκε.

Ο λόγος για «Το Νησί», τη σειρά που επαινέθηκε όσο ελάχιστες και η οποία -όπως όλα δείχνουν- επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση με νέα επεισόδια.

Σε σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη και σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου, η ιστορία της Βικτόριας Χίσλοπ έγινε μια σειρά που άφησε το στίγμα της το 2010, όταν και προβλήθηκε.

Όπως αποκάλυψε στα παρασκήνια του DWTS, η δημοφιλής συγγραφέας ολοκλήρωσε, πριν από μερικούς μήνες, το δεύτερο μέρος του μυθιστορήματός της έχοντας, ήδη, κάνει συζητήσεις για τη μεταφορά και του δεύτερου μέρους στην τηλεόραση.

Το Νησί 2: Έρχεται νέα σεζόν

Το δεύτερο μέρος της σειράς θα βασίζεται στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ «Μια νύχτα του Αυγούστου» και, με αφετηρία την 25η Αυγούστου του 1957, ημέρα κατά την οποία η Σπιναλόγκα έκλεισε οριστικά και οι κάτοικοί της ελευθερώθηκαν, θα παρακολουθεί τη ζωή των ηρώων που παρέμειναν ζωντανοί, ανάμεσα στους «υγιείς».

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