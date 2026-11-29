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Με επιθετικό τόνο απάντησε στην Έλενα Ακρίτα ο Τάκης Θεοδωρικάκος για ανάρτηση της βουλευτίνας για την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης.

Το όνομα του υπουργού Ανάπτυξης φέρεται να αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης, με την Ακρίτα να σχολιάζει πως ο Τ. Θεοδωρικάκος είναι στο «μικροσκόπιο των ερευνών» με τον ίδιο να αντιδρά σε έντονο ύφος.

Η ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης

«Με αφορμή ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, που περιλαμβάνει άθλια ψέματα και συκοφαντίες, παραπλανώντας επιπροσθέτως τους πολίτες με τη φράση «ελέγχεται», ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισημαίνει τα εξής:

«Πρώτον, το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συγκεκριμένους δήμους, τους πρώτους μήνες που υπηρέτησα ως Υπουργός Εσωτερικών (09-07-2019 – 04-01-2021), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με μηδενικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Για αναλυτικά στοιχεία παραθέτω και το λινκ από απάντησή μου στη Βουλή σε ερώτηση του κ. Σωκράτη Φάμελλου στις 31-07-2020: https://www.ypes.gr/apostomotiki-apantisi-thedorikakoy-ston-famello-gia-tin-antapodotiki-anakyklosi-efarmozetai-choris-kanena-kostos-gia-toys-polites

Δεύτερον, δεν έχω υπογράψει καμία ένταξη προμήθειας σπιτιών ανακύκλωσης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Στη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και συναρμόδια υπουργεία, δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με σημαντικούς άξονες και προτεραιότητες για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, τις υποδομές. Ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη επιτυχία για τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος και στον άξονα προτεραιότητας για το περιβάλλον, εκδώσαμε την πρόσκληση «ΑΤ04», η οποία περιλάμβανε μία ολιστική δυνατότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με 8 κατηγορίες πρωτοβουλιών. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Και εναπόκειτο στους δήμους να εξετάσουν ποια από αυτές θεωρούσαν χρήσιμη στη λειτουργία τους και τη συμμόρφωσή τους στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς.

Βάσει της πρόσκλησης αυτής, οι δήμοι μπορούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη των προτάσεών τους στο Πρόγραμμα έως τις 31 Μαρτίου του 2021. Δηλαδή, περισσότερο από 2,5 μήνες μετά την ημερομηνία που έπαψα να είμαι Υπουργός Εσωτερικών. H διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περιλάμβανε την αξιολόγηση από την ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε οριστεί και στο τέλος υπουργική απόφαση. Είχαμε επίσης προβλέψει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» -όπως και πράγματι έγινε- ότι κάθε προμήθεια μέσω του νόμιμου και υποχρεωτικού διαγωνισμού που θα έκανε κάθε δήμος θα υπόκειτο και στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνεπώς, οφείλετε να ανασκευάσετε αν δεν τα γνωρίζατε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσομαι για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου εναντίον οποιουδήποτε θίξει την τιμή και την υπόληψή μου με ψέματα και συκοφαντίες γύρω από αυτή την υπόθεση. Ως εδώ με τα ψέματα και τις συκοφαντίες! Η αλήθεια στο φως!»

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