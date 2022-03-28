search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.03.2022 18:51

Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή γυναίκα από τροφική δηλητηρίαση – Χαροπαλεύει διασωληνωμένη η μητέρα της

28.03.2022 18:51
asthenoforo_ekav_mera_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κιάτο, με μια 35χρονη γυναίκα νεκρή και την 77χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Όλα ξεκίνησαν όταν οικείοι τους ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ καθώς μάνα και κόρη ένιωθαν αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κόρη κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά, στα χέρια των γιατρών του Κέντρου Υγείας Κιάτου, όπου μεταφέρθηκαν αρχικά μάνα και κόρη, ενώ οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου διακομίστηκε η 77χρονη, σύμφωνα με το korinthos.tv, διασωλήνωσαν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιδράσεις στους οργανισμούς των δύο γυναικών εκδηλώθηκαν μετά από τροφική δηλητηρίαση και πιο συγκεκριμένα από αλλαντίαση, κατόπιν κατανάλωσης φασολιών. 

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διεξαχθεί στην σορό της άτυχης γυναίκας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Φιλιππίδη: Κεκλεισμένων των θυρών κατέθεσε η πρώτη καταγγέλλουσα – Επέστρεψε στον Κορυδαλλό ο ηθοποιός

Κορωνοϊός: Άλμα στα 27.490 κρούσματα, πάνω από 10.000 στην Αττική – Άλλοι 73 θάνατοι

Καιρός: Νεφώσεις και αυξημένη σκόνη την Τρίτη στη χώρα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ion-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Θεσσαλία του Πολιτισμού σ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ

thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Turkish Air Force F-16
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

porsche_1103_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche παύει να προσμετράται στο σύνολο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ομίλου VW και συνεργάζεται με την κινεζική Xpeng

oukrania-ipa-askisi-drones-germania-8
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία – Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:21
ion-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Θεσσαλία του Πολιτισμού σ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ

thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Turkish Air Force F-16
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

1 / 3