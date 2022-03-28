Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή γυναίκα από τροφική δηλητηρίαση – Χαροπαλεύει διασωληνωμένη η μητέρα της

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Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κιάτο, με μια 35χρονη γυναίκα νεκρή και την 77χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Όλα ξεκίνησαν όταν οικείοι τους ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ καθώς μάνα και κόρη ένιωθαν αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κόρη κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά, στα χέρια των γιατρών του Κέντρου Υγείας Κιάτου, όπου μεταφέρθηκαν αρχικά μάνα και κόρη, ενώ οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου διακομίστηκε η 77χρονη, σύμφωνα με το korinthos.tv, διασωλήνωσαν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιδράσεις στους οργανισμούς των δύο γυναικών εκδηλώθηκαν μετά από τροφική δηλητηρίαση και πιο συγκεκριμένα από αλλαντίαση, κατόπιν κατανάλωσης φασολιών.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διεξαχθεί στην σορό της άτυχης γυναίκας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου.

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