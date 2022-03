Η συνεργασία της COSMOTE TV με τον πολυεθνικό όμιλο Paramount Global Content Distribution συνεχίζεται ενισχυμένη,φέρνοντας σε Α’ πανελλαδική τηλεοπτική προβολή περισσότερες από 150 ώρες νέων σειρών κάθε χρόνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει νέους κύκλους δημοφιλών σειρών από τα μεγάλα εθνικά δίκτυα της Paramount (CBS, SHOWTIME®, CW κλπ) και τη streaming υπηρεσία Paramount+, όλες τις νέες κινηματογραφικές ταινίες της Paramount, πάνω από 50 ταινίες των τελευταίων χρόνων της εταιρείας παραγωγής Paramount Pictures ετησίως, καθώς και έναν σημαντικό αριθμόσειρών και ταινιών,που έχουν ήδη προβληθεί στην COSMOTE TV.

«H ανανέωση της συνεργασίας μας με την Paramount επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας υψηλού επιπέδου κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο. Στόχος μας στην COSMOTE TV είναι να εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας, σε συνεργασία με κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο και εταιρείες παραγωγής από όλο τον κόσμο», δήλωσε σχετικά ο Executive Director της COSMOTE TV, κ. Δημήτρης Μιχαλάκης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνέχιση της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με την COSMOTE TV και για τη δυνατότητα να παρέχουμε στο ελληνικό κοινό παγκοσμίου κλάσης περιεχόμενο», δήλωσε η Lisa Kramer, President, International Television Licensing, Paramount Global Content Distribution.

Οι νέες τηλεοπτικές «αφίξεις» του 2022

Halo

Μία από τις δημοφιλέστερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών των απανταχού gamers μεταφέρεται στη «μικρή οθόνη». Η πρωτότυπη live-action παραγωγή του Paramount+ θα ξετυλιχτεί στο σύμπαν που πρωτογνώρισε το κοινό το 2001, με την κυκλοφορία του πρώτου παιχνιδιού Halo στο Xbox®. Δραματοποιώντας μία επική σύγκρουση του 26ου αιώνα μεταξύ της ανθρωπότητας και μιας εξωγήινης απειλής, γνωστή ως «Covenant», η σειρά θα σκιαγραφήσει προσωπικές ιστορίες με δράση, περιπέτεια και ένα όραμα για το μέλλον με πολλή φαντασία. Το πρώτο επεισόδιο του Halo είναι ήδη διαθέσιμο στην COSMOTE TV.

The First Lady

Η νέα σειρά ανθολογίας του SHOWTIME με την βραβευμένη με OSCAR®, Emmy® και Tony Βαϊόλα Ντέιβις στο ρόλο της Μισέλ Ομπάμα, την υποψήφια για OSCAR και Emmy Μισέλ Φάιφερ στο ρόλο της Μπέτυ Φορντ και την βραβευμένη με OSCAR και SAG® Τζίλιαν Άντερσον στο ρόλο της Έλενορ Ρούζεβελτ.

To The First Lady αποτελεί έναν αποκαλυπτικό επαναπροσδιορισμό της αμερικανικής ηγεσίας, μέσα από τη ματιά γυναικών, στην καρδιά του Λευκού Οίκου, όπου πολλές από τις πιο επιδραστικές και ριζικές αποφάσεις πάρθηκαν από τις δυναμικές, περίπλοκες και χαρισματικές Πρώτες του Κυρίες. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Κίφερ Σάδερλαντ, Άαρον Έκχαρτ, Ντακότα Φάνινγκ, Ρετζίνα Τέιλορ, Λίλι Ρέιμπ και Τζέιμι Λόσον. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Απριλίου στις 23:00 (COSMOTE SERIES HD), αμέσως μετά τις ΗΠΑ.

The Offer

To The Offer βασίζεται στην ιδιαίτερη, αλλά άγνωστη εμπειρία του βραβευμένου με OSCAR παραγωγού Άλμπερτ Σ. Ράντι, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του «Νονού». Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Μάιλς Τέλερ ως Άλμπερτ Ράντι, ο Μάθιου Γκουντ ως Ρόμπερτ Έβανς, ο Νταν Φόγκλερ ως Φράνσις Φορντ Κόπολα, καθώς και οι Μπερν Γκόρμαν, Κόλιν Χανκς, Τζιοβάνι Ρίμπισι και Τζούνο Τεμπλ.

Super Pumped: The Battle for Uber

Η σειρά ανθολογίας του SHOWTIME αφηγείται την ιστορία της Uber, μίας από τις πιο επιτυχημένες και συνάμα πιο καταστροφικές start-ups της Σίλικον Βάλεϊ. Στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο Τράβις Κάλανικ (Τζόζεφ-Γκόρντον-Λέβιτ (Inception, Η Δίκη των 7 του Σικάγο, The Dark Knight Rises), o φιλόδοξος CEO της Uber, που εκδιώχθηκε έπειτα από «πραξικόπημα» του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η ταραχώδης σχέση του με τον μέντορά του, Μπιλ Γκέρλι (Κάιλ Τσάντλερ- Bloodline, Friday Night Lights), ο οποίος ρίσκαρε τη φήμη του για την επιτυχία της Uber. Στη σειρά πρωταγωνιστεί επίσης η Ούμα Θέρμαν, η οποία υποδύεται την έξυπνη επιχειρηματία, συνιδρύτρια της Huffington Post και μέλος του Δ.Σ. της Uber, Αριάνα Χάφινγκτον. Τα 5 πρώτα επεισόδια του Super Pumped: The Battle for Uber είναι ήδη διαθέσιμα στην COSMOTE TV.

Μεταξύ των νέων τίτλων της Paramount Global Content Distribution που θα παρακολουθήσουν οι συνδρομητές της COSMOTE TV μέσα στο 2022, είναι οι σειρές επιστημονικής φαντασίας Star Trek: Strange New Worlds και The Man Who Fell to Earth (τηλεοπτική μεταφορά της ομώνυμης ταινίας του 1976 με τον Ντέιβιντ Μπάουι), οι δραματικές σειρές Long Slow Exhale και Sky Med, η περιπετειώδης σειράTom Swift και τα κωμικά How We Roll καιI Love That For You.

Ταινίες σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV τη σεζόν 2022-23

Top Gun: Maverick

Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον περιόριζε. Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ συναντά τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), γιο του μακαρίτη φίλου του, αλλά και τον αξιωματικό παρακολούθησης, Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» και «Γκουζ», αντίστοιχα. Αντιμετωπίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

Mission Impossible 7

Διπλό «χτύπημα» από τον Τομ Κρουζ στην COSMOTE TV, o οποίος επιστρέφει και ως μυστικός πράκτορας Ίθαν Χαντ σε νέες περιπέτειες στο 7ο μέρος του blockbuster franchise Mission Impossible.

The Lost City

Η εξαιρετική, μα μοναχική συγγραφέας Λορέτα Σέιτζ (Σάντρα Μπούλοκ) έχει αφιερώσει την καριέρα της στη συγγραφή ρομαντικών περιπετειών με φόντο εξωτικά μέρη και πρωταγωνιστή το πανέμορφο μοντέλο Άλαν (Τσάνινγκ Τέιτουμ), ο οποίος ερμηνεύει τον χαρακτήρα του βιβλίου της Λορέτα. Στη διάρκεια ενός προωθητικού ταξιδιού συνοδεία του Άλαν, η Λορέτα θα πέσει θύμα απαγωγής από έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο (Ντάνιελ Ράντκλιφ), ο οποίος ελπίζει πως μπορεί να τον οδηγήσει στον θησαυρό της χαμένης αρχαίας πόλης του τελευταίου μυθιστορήματός της. Ο Άλαν, θέλοντας να αποδείξει τον ηρωισμό του και στην πραγματική ζωή, θα αναλάβει να την απελευθερώσει. Ωθούμενο σε μια επική περιπέτεια στη ζούγκλα, το αναπάντεχο δίδυμο θα χρειαστεί να συνεργαστεί προκειμένου να σώσει τον αρχαίο θησαυρό, προτού χαθεί για πάντα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Σάντρα Μπούλοκ, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, Νταβίν Τζόι Ράντολφ, Όσκαρ Νούνιεζ, Πάτι Χάρισον και Μπαόυεν Γιανγκ.

Jackass Forever

Μετά από 11 χρόνια, η περιβόητη παρέα του Jackass επιστρέφει πανηγυρικά με νέες δοκιμασίες, νέα ευτράπελα, καθώς και νέα πρόσωπα. Στο Jackass Forever, o Τζόνι Νόξβιλ και η υπόλοιπη ομάδα ξεφεύγουν εντελώς από τα όρια. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στα κανάλια COSMOTE CINEMA μέσα στο 2022.

Sonic the Hedgehog 2

Ο αγαπημένος μπλε σκαντζόχοιρος επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια στο SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2. Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν Χιλς, ο Sonic θέλει να αποδείξει πως είναι αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει με την επιστροφή του Δρ. Ρομπότνικ, ο οποίος αναζητάει, μαζί με τον νέο συνεργάτη του, τον Knuckles, ένα σμαράγδι με τη δύναμη να αφανίζει πολιτισμούς. Ο Sonic ξεκινάει ένα ταξίδι ανά την υφήλιο, προκειμένου να βρει το σμαράγδι προτού πέσει στα λάθος χέρια. Στο SONIC THE HEDGEHOG 2, πρωταγωνιστούν οι Τζέιμς Μάρσντεν, Μπεν Σβαρτζ, Νατάσα Ρόθγουελ, Άνταμ Πάλι, και Λι Μάτζντουμπ. Παράλληλα, επιστρέφει ο Τζιμ Κάρεϊ, ενώ στο cast προστίθενται οι Σέμαρ Μουρ, Ίντρις Έλμπα και Κολίν Ο’ Σόνσεϊ.

Οι τηλεθεατές της COSMOTE TV θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή μέσα στο 2022 μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως την επιτυχημένη συνέχεια του διάσημου Scream, τα παιδικά PAW Patrol: The Movie, Clifford the Big Red Dog κ.ά. Παράλληλα, στο πρόγραμμά της θα προστεθούν πολλά κλασικά αριστουργήμαα. Μεταξύ αυτών, οι ταινίες: Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράϊαν, Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady και η τριλογία του «Νονού».

Πλούσια ταινιοθήκη σειρών & ταινιών

Στην COSMOTE TV διατίθεται ένας μεγάλος αριθμός ταινιών και σειρών της Paramount που έχουν κάνει ήδη πρεμιέρα και προβάλλονται αυτό το διάστημα στα κανάλια και τις υπηρεσίες της. Κάποιες από αυτές είναι το blockbuster A Quiet Place Part II σε σκηνοθεσία του Τζον Κραζίνσκι, το θρίλερ Georgetown με τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ, η ταινία δράσης Snake Eyes: G.I. Joe Origins, η συνέχεια του Dexter,Dexter: New Blood, το Star Trek: Discovery, η μίνι σειρά Women of the Movement, το νέο ιατρικό δράμα Good Sam κ.α.

Τη σεζόν 2022-23, η COSMOTE TV επιφυλάσσει για τους τηλεθεατές της νέους κύκλους σειρών σε Α΄ τηλεοπτική προβολή, με τους προηγούμενους να διατίθενται ήδη στην ταινιοθήκη της για binge-watching. Από αυτή δεν λείπει το τηλεοπτικό hit της χρονιάς Yellowjackets, το The Great με την Ελ Φάνινγκ και τον Νίκολας Χουλτ, το επιτυχημένο franchise FBI (FBI, FBI: Most Wanted, FBI: International), η υποψήφια για Emmy σειρά The Good Fight, οι σειρέςEvil, Joe Pickett, Ghosts, Charmed, Walker, τοLate Late Show with James Corden και πολλοί ακόμα τίτλοι.