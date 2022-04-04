Vegan διατροφή: Από ποιες ασθένειες «προστατεύει»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η vegan διατροφή προσφέρει μια σειρά από οφέλη για την υγεία. Επιπλέον, για άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος, μια vegan διατροφή μπορεί να βοηθήσει.
Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την υγεία της καρδιάς σας. Επιπλέον, μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία έναντι του διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου.
Αυτό το άρθρο εξετάζει την επιστήμη πίσω από τα πιθανά οφέλη της vegan διατροφής.
Η μετάβαση σε μια vegan διατροφή από μια τυπική δυτική διατροφή σημαίνει ότι θα εξαλείψετε το κρέας και τα ζωικά προϊόντα.
Δεδομένου ότι αυτά τα τρόφιμα αποτελούν μεγαλύτερο μέρος μιας vegan διατροφής από μια τυπική δυτική διατροφή, μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερη ημερήσια πρόσληψη ορισμένων ευεργετικών θρεπτικών συστατικών.
Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει ότι η vegan διατροφή παρέχει περισσότερες φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ευεργετικές φυτικές ενώσεις. Φαίνεται επίσης να είναι πλουσιότερη σε κάλιο, μαγνήσιο, φυλλικό οξύ και βιταμίνες A, C και E.
Επίσης, παρέχει και πολύ σίδηρο. Αλλά η μορφή του σιδήρου που παρέχουν τα φυτά δεν είναι τόσο βιοδιαθέσιμη. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν είναι τόσο ικανός να τον απορροφήσει, σε σύγκριση με τον σίδηρο στις ζωικές τροφές.
Δεν είναι όλες οι vegan διατροφές το ίδιο. Για παράδειγμα, μια κακοσχεδιασμένη vegan διατροφή δεν παρέχει επαρκείς ποσότητες σε:
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να επιλέγετε ολόκληρα φυτικά τρόφιμα αλλά και εμπλουτισμένα τρόφιμα. Ίσως χρειαστεί να πάρετε συμπληρώματα για θρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες B12 και D, ο ψευδάργυρος και το ασβέστιο, καθώς αυτά μπορεί να λείπουν σε μια vegan διατροφή.
Ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε φυτικές δίαιτες με την ελπίδα να χάσουν περιττά κιλά. Αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια vegan δίαιτα θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους, υπάρχουν κάποιοι καλοί λόγοι για να τη δοκιμάσετε.
Πολλές μελέτες παρατήρησης υποδηλώνουν ότι οι βίγκαν τείνουν να είναι πιο αδύνατοι και έχουν χαμηλότερους δείκτες μάζας σώματος (ΔΜΣ) από τους μη βίγκαν.
Επιπλέον, αρκετές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες αναφέρουν ότι οι δίαιτες vegan είναι πιο αποτελεσματικές για την απώλεια βάρους από τις δίαιτες με τις οποίες συγκρίνονται.
Επιπλέον, μια μικρή μελέτη που συνέκρινε τα αποτελέσματα απώλειας βάρους πέντε διαφορετικών διατροφών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χορτοφαγικές και vegan δίαιτες ήταν εξίσου καλά αποδεκτές με τις ημι-χορτοφαγικές και τις τυπικές δυτικές δίαιτες.
Ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες δεν ακολουθούσαν τέλεια τις δίαιτες, εκείνοι στις ομάδες χορτοφάγων και vegan εξακολουθούσαν να χάνουν περισσότερο βάρος από εκείνους που ακολουθούσαν μια τυπική δυτική δίαιτα.
Συνολικά, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να κατανοήσουμε ποιες πτυχές μιας vegan διατροφής κάνουν την μεγαλύτερη διαφορά όσον αφορά την απώλεια βάρους.
Είτε μια δίαιτα είναι vegan είτε όχι, πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο καλά λειτουργεί μια δίαιτα απώλειας βάρους, όπως:
Οι βίγκανς τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, υψηλότερη ευαισθησία στην ινσουλίνη και μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2.
Ακόμα κι αν δεν είστε πλήρως βίγκαν, η αύξηση της πρόσληψης υγιεινών φυτικών τροφών και η μείωση της πρόσληψης τροφών με βάση το κρέας και τα γαλακτοκομικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.
Μια μελέτη του 2006 έδειξε ότι μια vegan διατροφή μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη περισσότερο από τη συνιστώμενη δίαιτα από την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη (ADA).
Σε μια μελέτη του 2009, το 43% των συμμετεχόντων που ακολουθούσαν μια vegan διατροφή μπόρεσαν να μειώσουν τη δόση φαρμάκων για την μείωση του σακχάρου στο αίμα, σε σύγκριση με μόνο το 26% των συμμετεχόντων που ακολούθησαν μια δίαιτα που συνιστούσε η ADA.
Σε γενικές γραμμές, μια vegan διατροφή θεωρείται ότι μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών για άτομα με διαβήτη τύπου 2.
Τα άτομα με διαβήτη που επιλέγουν φυτικές αντί για ζωικές πρωτεΐνες μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο κακής νεφρικής λειτουργίας, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα γι’ αυτό το θέμα.
Επιπλέον, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι μια vegan διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, που προκαλείται από την περιφερική νευροπάθεια, μια κοινή πάθηση σε άτομα με διαβήτη. Απαιτούνται όμως περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουν οι ειδικοί να επιβεβαιώσουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσματική.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των καρκίνων μπορεί να προληφθεί από παράγοντες που είναι στον έλεγχό μας, όπως η διατροφή.
Οι βίγκαν τρώνε γενικά πολύ περισσότερα όσπρια, φρούτα και λαχανικά. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί μια μελέτη του 2017 έδειξε ότι οι vegans έχουν 15% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.
Για παράδειγμα, η τακτική κατανάλωση οσπρίων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 9-18%.
Και σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, η κατανάλωση υψηλότερων ποσοτήτων φυτικών τροφών μειώνει τον κίνδυνο αρκετών τύπων καρκίνου, όπως:
Επιπλέον, οι vegan δίαιτες περιέχουν γενικά περισσότερα προϊόντα σόγιας, τα οποία μπορεί να προσφέρουν κάποια προστασία έναντι του καρκίνου του μαστού.
Η αποφυγή ορισμένων ζωικών προϊόντων μπορεί επίσης να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου για καρκίνο του προστάτη, του μαστού, του στομάχου και του παχέος εντέρου. Το κόκκινο κρέας, το καπνιστό κρέας, ή τα επεξεργασμένα κρέατα και τα κρέατα που μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες πιστεύεται ότι προάγουν ορισμένους τύπους καρκίνου.
Επειδή μια vegan διατροφή δεν περιέχει κρέας, οι βίγκανς δεν καταναλώνουν αυτά τα τρόφιμα. Αυτό πιθανώς είναι που μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο.
Οι βίγκανς αποφεύγουν επίσης τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να αυξήσουν ελαφρώς τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν στοιχεία ότι τα γαλακτοκομικά μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση του κινδύνου άλλων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι μελέτες είναι παρατηρητικές. Καθιστούν αδύνατο να εντοπιστεί ο ακριβής λόγος που οι βίγκανς έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου.
Ωστόσο, έως ότου οι ερευνητές μάθουν περισσότερα, φαίνεται σώφρον να καταναλώνετε περισσότερα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όσπρια, περιορίζοντας παράλληλα την κατανάλωση επεξεργασμένων, καπνιστών και υπερβολικά μαγειρεμένων κρεάτων.
Μελέτες παρατήρησης που συγκρίνουν τους vegans με τους vegetarians και τους non-vegetarians αναφέρουν ότι οι vegans μπορεί να ωφεληθούν με έως και 75% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.
Οι βίγκανς μπορεί επίσης να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις, αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την κατανόηση αυτής της συσχέτισης.
Επιπλέον, αρκετές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες αναφέρουν ότι η vegan διατροφή είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην μείωση του σακχάρου στο αίμα, της LDL (κακής) χοληστερόλης και της συνολικής χοληστερόλης.
Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία της καρδιάς, καθώς η μείωση της υπέρτασης, της χοληστερόλης και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων έως και 46%.
Μια καλά ισορροπημένη vegan διατροφή περιλαμβάνει πολλά δημητριακά ολικής αλέσεως και ξηρούς καρπούς, τα οποία είναι και τα δύο καλά για την καρδιά σας.
Μια μικρή μελέτη ανέθεσε τυχαία σε άτομα με αρθρίτιδα είτε να συνεχίσουν τη διατροφή που έκαναν, είτε να στραφούν σε μια χορτοφαγική δίαιτα για 6 εβδομάδες.
Εκείνοι που ακολουθούσαν vegan διατροφή ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και καλύτερη γενική λειτουργικότητα από εκείνους που δεν άλλαξαν τη διατροφή τους.
Αρκετές άλλες μελέτες υποδηλώνουν ότι μια vegan διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, όπως ο πόνος, το πρήξιμο των αρθρώσεων και η πρωινή δυσκαμψία, αλλά και αυτή η συσχέτιση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, προβιοτικά και φυτικές ίνες της vegan διατροφής, καθώς και η έλλειψη ορισμένων ερεθιστικών για αρθρίτιδα τροφών, μπορεί να ευθύνονται γι’ αυτά τα οφέλη.
Πηγή: iatropedia
Photo By Pixabay
Διαβάστε επίσης:
Κορωνοϊός – Καπραβέλος: Πλήρως εμβολιασμένοι το 40% των ασθενών στις ΜΕΘ (Video)
Το τρόφιμο που «θωρακίζει» την ψυχική υγεία και προστατεύει το έντερο
Μήλα: Τι κινδύνους «κρύβουν» οι χημικές ουσίες που τα διατηρούν φρέσκα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.