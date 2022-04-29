ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 02:48
29.04.2022 23:04

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιους δρόμους θα υπάρξει διακοπή

29.04.2022 23:04
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ την Κυριακή (1/5) λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 08.00 και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 06.00, μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς:

   – Σταδίου, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

   – Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

   – Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

   – Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

   – Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής.

   – Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Όλγας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

   – Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

   – Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη έως την Λ. Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος καθώς και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων. 

