Νιγηρία: Μακελειό σε καθολική εκκλησία – Ένοπλοι σκότωσαν δεκάδες πιστούς εν ώρα λειτουργίας

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Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα σε καθολική εκκλησία στην πολιτεία Όντο της Νιγηρίας κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας, σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γιατρός σε νοσοκομείο στο Όουο, πόλη στη νοτιοδυτική Νιγηρία, ανέφερε στο Reuters ότι «πολλοί πιστοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο νεκροί».

Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένοπλοι πυροβόλησαν κατά των πιστών και πυροδότησαν εκρηκτικά στην εκκλησία.

Xρήστης του Twitter έγραψε ότι έγινε ένοπλη επίθεση από «πολλούς ένοπλους», κάνοντας λόγο για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής είναι τόπος επιθέσεων και απαγωγών για λύτρα από ένοπλες συμμορίες, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας. Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

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