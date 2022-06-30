Σταμάτης Γονίδης: «Απαγορεύουν το πλαστικό καλαμάκι ενώ ένα προφυλακτικό είναι 10 καλαμάκια» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και τα συναισθήματα που τον κατακλύζουν από τη γέννηση της μόλις ενός μηνός κόρης του μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης.

Σε μια συνέντευξη στη εκπομπή «Mega καλημέρα», ο τραγουδιστής δε διστάζει να εκφράσει την απορία του σχετικά με τα πλαστικά καλαμάκια και την απαγόρευσή τους.

«Απαγορεύουν το πλαστικό καλαμάκι. Ένα προφυλακτικό είναι 10 καλαμάκια, μη σου πω 20. Δεν είναι παράλογο αυτό;» είπε, μιλώντας μετέπειτα για την αποδοχή και την αγαπη που έχει εισπράξει από το κοινό.

«Ο παππούς μου μού είχε ευχηθεί να έχω την αγάπη του κόσμου και αυτό με ικανοποιεί περισσότερο από όλα. Και εγώ αγαπάω τον κόσμο. Δεν κατακρίνω ακόμα και τον χειρότερο άνθρωπο να δω. Όλα έγιναν στην καριέρα μου χωρίς να τα προσχεδιάσω. Όταν έφτιαξα το πρώτο μου σπίτι είπα, “δικό μου είναι αυτό;”» είπε μεταξύ άλλων, ενώ αναφερόμενος στο γεγονός ότι πρόσφατα έγινε ξανά πατέρας τόνισε:

«Μου έλειπε η οικογένεια, έκαναν συμβούλιο οι άγιοι και είμαι μια χαρά. Έχω έρωτα μεγάλο με την κόρη μου. Της έχω γράψει ένα τραγούδι. Σε κάθε κόρη μου, έχω τρεις, έχω γράψει από ένα τραγούδι».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, τέλος, στον καβγά στα MAD VMA, δηλώνοντας κατα της βίας: «Δεν είναι ωραίο σε μια γιορτή μουσικής να τσακώνονται οι τράπερς. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της βίας» είπε συγκεκριμένα, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι πρόκειται να τραγουδήσει με τον γιο του Μπομπ Μάρλεϊ.

«Θα πούμε ένα τραγούδι με το γιο του Μπομπ Μάρλεϊ, εγώ στα ελληνικά και εκείνος στα αγγλικά» επισήμανε.

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