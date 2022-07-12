«Αλλάζω Συσκευή»: Τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μετά τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στα κλιματιστικά (videos)

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας στόχο να βάλει «φρένο» στα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά των κλιματιστικών, κατέθεσε σήμερα (12/7) τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, με την οποία θέτει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την πώληση των συσκευών (ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή».

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, το μεικτό κέρδος για τις συσκευές αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο κέρδος ανά μονάδα πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, στόχος της ρύθμισης είναι η αποτροπή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά των προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», η προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή αλλά και η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιδότησης μέσω της εξασφάλισης ότι το σύνολο του οφέλους της επιδότησης θα το καρπωθεί ο καταναλωτής, προκειμένου πράγματι να κινητοποιηθεί και να προμηθευθεί ηλεκτρικές συσκευές με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το πλαφόν θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή».

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων οι καταγγελίες υποβάλλονται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται ξεκινούν από σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και κλιμακώνονται σε πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εφαρμογή του μέτρου δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Διαβάστε επίσης:

Εξοικονομώ 2021: Τέλος χρόνου για την υποβολή δικαιολογητικών – Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Power Pass: Πώς θα ενημερωθείτε για την πληρωμή και το τελικό ποσό (Video)

Eurogroup: Συμφωνία για «προσεκτικό σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023»