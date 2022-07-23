Αλεξανδρούπολη: Περιφερειακά της Δαδιάς οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς – Πέντε πύρινα μέτωπα

Περιφερειακά του χωριού της Δαδιάς έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια των δυνάμεων κατάσβεσης για την αναχαίτιση της μεγάλης πυρκαγιάς που για τρίτη μέρα καταστρέφει στο διάβα της χιλιάδες στρέμματα του Εθνικού Πάρκου.

«Το σημαντικότερο για εμάς είναι η ασφάλεια των κατοίκων, του χωριού και όλες οι δυνάμεις θα ριχτούν εκεί», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Παρ’ όλες τις ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, επίγειες και εναέριες, που επιχειρούν αδιάκοπα, οι συνεχιζόμενες εναλλαγές στην κατεύθυνση των ανέμων δημιουργούν αναζωπυρώσεις και αυξάνουν τον αριθμό των πύρινων μετώπων που το απόγευμα του Σαββάτου ανέρχονται στα πέντε, σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, τρία μεγάλα και δύο μικρότερα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη η πυρκαγιά έχει ξεπεράσει το παρατηρητήριο των αρπακτικών και προσεγγίζει τα κτίρια της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής.

Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου τονίζει ότι ταυτόχρονα με το σχεδιασμό και τις προσπάθειες διαφύλαξης του χωριού από την πύρινη λαίλαπα, μέγιστης σημασίας είναι και η περισυλλογή και περίθαλψη τραυματισμένων ατόμων της άγριας πανίδας.

Ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ, τον Αρίωνα, τη «Δράση για άγρια ζωή» και άλλες ΜΚΟ και ιδιώτες κτηνιάτρους, οργανώνει αποστολή στην περιοχή για τη δημιουργία σταθμού πρώτων βοηθειών για την άγρια πανίδα. Σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, το WWF Ελλάς και διάφορα φιλοζωικά σωματεία σε συνεργασία με κτηνιάτρους περιθάλπουν τα ζώα που περισυλλέγουν όλοι όσοι επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

