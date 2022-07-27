Φωτιά στη Δαδιά: Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Νέες αντιπυρικές ζώνες στο νοτιοδυτικό τμήμα (Videos)

Το νοτιοδυτικό μέτωπο της πυρκαγιάς που καίει για έβδομη μέρα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς βρίσκεται και σήμερα στο επίκεντρο του επιχειρησιακού σχεδιασμού των δυνάμεων κατάσβεσης.

Επιχειρώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης απέτρεψαν τη δημιουργία νέων πύρινων μετώπων σε μία έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, στην οποία χθες, λόγω των εναλλαγών της κατεύθυνσης του ανέμου, προκαλούνταν διάσπαρτες κηλιδώσεις.

Σύμφωνα με τον εκτελώντα καθήκοντα διευθυντή Δασών, Πέτρο Ανθόπουλο, τα πεζοπόρα τμήματα περιόρισαν σημαντικά τη φωτιά που κατευθύνονταν βόρεια από τις κεραίες της ΕΡΤ, περιοχή στην οποία βρίσκεται και η αποικία του Μαυρόγυπα.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, οι δασικές υπηρεσίες σχεδιάζουν τη διάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών δυτικά του θηροφυλακίου της Λευκίμης. Σε συνεργασία με τον στρατό και την Πυροσβεστική απομακρύνεται η βλάστηση, καθαρίζονται οι ζώνες με μηχανήματα βαρέως τύπου σε μία προσπάθεια περικύκλωσης του πύρινου μετώπου με αντιπυρικές, οι οποίες θα ανασχέσουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς επικουρώντας ταυτόχρονα στο έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 320 πυροσβέστες, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, εθελοντές αλλά και οι υλοτόμοι που εργάζονται για τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης αντιπυρικής ζώνης για να κόψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς το πυροφυλάκιο της Λευκίμμης.

Από νωρίς το πρωί στη μάχη της κατάσβεσης έχουν πέσει και έξι ελικόπτερα.

Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Ταυτόχρονο οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παρέχουν κάθε συνδρομή με διάφορα υδροφόρα οχήματα.

