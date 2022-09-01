Κηφισός: Συμμορία «ξαφρίζει» τους οδηγούς στην γέφυρα της Πέτρου Ράλλη – Ποιο είναι το κόλπο τους (Video) 

Oι οδηγοί σταματάνε, χωρίς να υποψιάζονται τι θα τους συμβεί στον παράδρομο της Κησισού, για να στρίψουν στη Πετρου Ράλλη.

Αμέριμνοι περιμένουν στο φανάρι χωρίς να φαντάζονται το κόλπο της ομάδας των 6 ατόμων που τριγυρίζει στην περιοχή.

Βλέπουν κάποιον που θέλει να τους πουλήσει υαλοκαθαριστήρες, δεν δίνουν σημασία. Και πέφτουν θύματα κλοπής

Θύματα της συγκεκριμένης έχουν πέσει δεκάδες οδηγοί τους τελευταίους 6-7 μήνες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε το Open το πρωί της Πέμπτης.

Σπάνε τους υαλοκαθαριστήρες

Η ομάδα αυτών των ατόμων προσεγγίζει αυτοκίνητα και ενημερώνει τους οδηγούς πως δήθεν έχει σπάσει ο υαλοκαθαρίστηρας, γιατί στην πραγματικότητα είναι εκείνοι που τον σπάνε.

Τότε τους λένε πως ξέρουν έναν επιχειρηματία για να τους βάλει καινούργιους, ζητώντας από 20 έως και 40 ευρώ, με πολλούς να δίνουν το συγκεκριμένο ποσό.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που αντιλαμβάνονται το κόλπο και βγαίνουν εκτός του οχήματος για να λογομαχήσουν μαζί τους, όμως η συγκεκριμένη ομάδα έχει προβλέψει και αυτό το ενδεχόμενο.

Την ώρα λοιπόν που υπάρχει αντιπαράθεση, ένα άλλο μέλος της συμμορίας προσεγγίζει προσεκτικά το αυτοκίνητο και αφαιρεί τα πολύτιμα αντικείμενα που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του, όπως είναι κινητά, τσάντες ακόμα και πορτοφόλια.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για την δράση τους και έχει ξεκινήσει έρευνα για την σύλληψή τους.

Διαβάστε επίσης

