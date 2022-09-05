ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
05.09.2022 12:23

Αφγανιστάν: Νεκροί και τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας κοντά στη ρωσική πρεσβεία (videos)

Δύο ρώσοι νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης αυτοκτονίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στην είσοδο της πρεσβείας της Ρωσίας στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η αφγανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας καμικάζι ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά στην είσοδο της πρεσβείας της Ρωσίας στην Καμπούλ και πρόσθεσε ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τους ένοπλους φρουρούς ασφαλείας καθώς πλησίαζε στην πύλη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

“Ο βομβιστής αυτοκτονίας, προτού φθάσει στον στόχο του, αναγνωρίστηκε και πυροβολήθηκε από (Ταλιμπάν) φρουρούς της ρωσικής πρεσβείας…”, δήλωσε στο Reuters ο Μαουλάουι Σαμπίρ, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται έναν κάτοικο της Καμπούλ, οι δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν έχουν αποκλείσει τον δρόμο που οδηγεί προς την πρεσβεία.

Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ασθενοφόρα να σπεύδουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τον στόχο της έκρηξης. Κάποιες πηγές επικαλούνται έναν αυτόπτη μάρτυρα που είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από την πρεσβεία καθώς Αφγανοί ανέμεναν στη σειρά για να πάρουν βίζα.

Η Νταρουλαμάν, μια συνοικία της δυτικής Καμπούλ, έχει δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις στο παρελθόν.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Η Ρωσία είναι μια από τις λιγοστές χώρες που έχουν διατηρήσει πρεσβεία στην Καμπούλ μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν πριν από πάνω από ένα χρόνο.

Παρότι η Μόσχα δεν αναγνωρίζει επισήμως την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, βρίσκεται σε συνομιλίες με αξιωματούχους σχετικά με μια συμφωνία για την προμήθεια βενζίνης και άλλων αγαθών.

