ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:02
29.10.2022 16:40

Οι πολυκυστικές ωοθήκες σχεδόν διπλασιάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο πάγκρεας

Μπορεί οι πολυκυστικές ωοθήκες να αποτελούν σύμφωνα με τους ειδικούς παράγοντα κινδύνου για γυναικολογικούς καρκίνους όπως π.χ. του ενδομητρίου, των ωοθηκών και του μαστού, ωστόσο νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε αρχές του μήνα στο επιστημονικό περιοδικό «Jama Oncology» τις συσχετίζει με τον καρκίνο στο πάγκρεας

Όπως εξηγεί στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», ο Διευθυντής Γενετικής του Ανθρώπου και Ιατρικής Ακριβείας στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας του Ηρακλείου Κρήτης, Κωσταντίνος Στρατάκης, οι ερευνητές που έκαναν αυτή τη μικρή μελέτη στο αντικαρκινικό κέντρο «Memorial Sloan Kettering» στη Νέα Υόρκη, βρήκαν ότι ένα ιστορικό πολυκυστικών ωοθηκών στις γυναίκες, σχεδόν διπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παγκρέατος.

Πώς όμως πυροδοτεί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών την ανάπτυξη καρκίνου στο συγκεκριμένο όργανο, προκύπτει εύλογα το ερώτημα. Αυτό είναι αδιευκρίνιστο στην παρούσα φάση, απαντά ο διεθνώς διακεκριμένος παιδίατρος, γενετιστής, και ενδοκρινολόγος.

«Όμως όλοι όσοι παρακολουθούμε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του συνδρόμου, αλλά και πολλά χρόνια μετά, δημιουργούνται διάφορες μεταβολικές διαταραχές. Οι ερευνητές που έκαναν την μελέτη, υποθέτουν ότι αυτές οι διαταραχές είναι ένας από τους λόγους που αναπτύσσεται ο καρκίνος. Μία άλλη υπόθεση είναι ότι ο καρκίνος του παγκρέατος έχει έναν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης, όταν υπάρχει μία χρόνια φλεγμονή. Και οι πολυκυστικές ωοθήκες δημιουργούν στο σώμα μία εικόνα χρόνιας φλεγμονής».

Παρόμοιες μελέτες στον τομέα της γενετικής γίνονται στην χώρα μας; Ερωτάται στη συνέχεια ο Διευθυντής Γενετικής του Ανθρώπου και Ιατρικής Ακριβείας στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας του Ηρακλείου Κρήτης.

ΕΔΙΜΟ: Ανάπτυξη νέων τεχνολογικών σε διάγνωση και θεραπεία

«Η χώρα μας έχει την τύχη να έχει εξαιρετικά αντικαρκινικά κέντρα κι εμείς στην Κρήτη έχουμε την τιμή να συντονίζουμε το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ), που λειτουργεί από το καλοκαίρι, όπου συμμετέχουν πολλοί φορείς απ όλη την Ελλάδα, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα. Ένας από τους λόγους ύπαρξης του Δικτύου είναι ο συντονισμός της έρευνας για τον καρκίνο, για την παροχή γενετικών υπηρεσιών σε ασθενείς και βέβαια την έρευνα σε αυτά που συζητάμε, δηλαδή ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αυξάνουν τους διάφορους καρκίνους, ποιοι είναι οι μοριακοί δείκτες, βιοχημικοί και άλλοι που μπορούμε να ανιχνεύσουμε στο αίμα, στο σάλιο, στα ούρα, για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε τον καρκίνο πιο νωρίς. Οπότε ναι γίνονται τέτοιες μελέτες στη Ελλάδα και συνδυάζονται με ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τόσο διαγνωστικών και ελπίζουμε και θεραπευτικών».

