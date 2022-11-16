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16.11.2022 18:41

Λάρισα: Ανατροπή βυτιοφόρου στην ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης με εύφλεκτο υλικό – Κίνδυνος έκρηξης (Video)

16.11.2022 18:41
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Συναγερμός έχει σημάνει στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Λάρισας, μετά από ανατροπή βυτιοφόρου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ανατροπή του φορτηγού έγινε στο 367ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης και για τον λόγο αυτό σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση με εφαρμογή πρωτοκόλλου ενεργειών σε βυτιοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και κίνδυνος έκρηξης.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ειδικές εγκαταστάσεις με ρίψη αφρού από μακριά διότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος για έκρηξη. Την ίδια ώρα, βυτιοφόρο για τη μετάγγιση του υλικού έσπευσε στο σημείο.

Το βυτιοφόρο μετέφερε εύφλεκτο υλικό και στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν ομάδα Σ.μη.Ε.Α της ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας και ειδική ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ.

Κλειστή η Εθνική Οδός

Λόγω της εκτροπής του βυτιοφόρου οχήματος, ισχύουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., μέχρι νεωτέρας:

Α. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ.) επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα έως τον ανισόπεδο κόμβο Συκουρίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται:

i) Για τα Ι.Χ.Ε. μέσω εκτροπής από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα στην υφιστάμενη Π.Ε.Ο. Λεπτοκαρυάς – Ευαγγελισμού, έως τη διασταύρωση Στομίου, εν συνεχεία μέσω της παραλιακής οδού στην Αγιά και η είσοδος στον Π.Α.Θ.Ε. πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου.

ii) Για τα Ι.Χ.Φ. άνω των -3,5- τόνων, εισέρχονται στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, μέσω της Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας και εν συνεχεία εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε., από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου ή τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας.

Β. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ.) επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., από τον ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω εκτροπής στον ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης με κατεύθυνση προς Τύρναβο, Ελασσόνα και μέσω της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης εισέρχονται στην Εγνατία.

Μόνο τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα δύναται να κινηθούν μέσω του ανισόπεδου κόμβο Πλατυκάμπου, στην Αγιά, εν συνεχεία μέσω της παραλιακής οδού έως την διασταύρωση Στομίου και μέσω της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών, με σκοπό την ομαλή εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

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