ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:21
04.12.2022 14:27

Ιταλία: Nέα σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Σικελία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσίνα

Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Σικελία της Κάτω Ιταλίας. Μέχρι αργά χθες βράδυ σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις, με πλημμύρες σε όλη τη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Στις περιοχές Μπαρτσελόνα Πότσο Ντι Γκότο και Μιλάτσο, πολλές οδικές συνδέσεις διακόπηκαν, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και ισόγεια σπίτια πλημμύρισαν.

Ομάδες των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας βοήθησαν κατοίκους να βγουν από τα σπίτια και από ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ η πρόσβαση των νοσοκομειακών σε πολλές περιοχές ήταν προβληματική και καθυστέρησε εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων.

Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνα σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας.

Η όλη κατάσταση δείχνει να βαίνει προς βελτίωση, αλλά οι Δήμαρχοι της «τυρρηνικής Σικελίας» ζήτησαν από τους κατοίκους να περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται τις μετακινήσεις τους, διότι υπάρχει ακόμη φόβος για υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: Ποια μονοκλωνικά αντισώματα και φάρμακα είναι αποτελεσματικότερα έναντι των υποπαραλλαγών της Όμικρον

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Δυσφορία» Πούτιν για τις αποτυχίες του ρωσικού στρατού, λένε οι ΗΠΑ

Χριστούγεννα: Συγκρατημένοι φέτος στις αγορές τους οι καταναλωτές

Ο Τσιμιτσέλης από τον ΣΚΑΪ στον… ΑΝΤ1, αλλά για λίγο

Χαμός στις ΗΠΑ: Η MAGA influencer Έμιλι Χαρτ απεδείχθη… ΑΙ – Ποιος την… κατασκεύασε

Κιτ επιβίωσης για τρεις ημέρες πρέπει να έχουν οι Βέλγοι – Η κυβερνητική οδηγία

Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις

Φωτιά σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στην Καλαμάτα, συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

