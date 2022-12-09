Έξι συλλήψεις και 15 προσαγωγές σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική (Photos)

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Έξι συλλήψεις και δεκαπέντε προσαγωγές έγιναν κατά την ευρεία αστυνομική επιχείρηση της ΓΑΔΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στις περιοχές των Νεόκτιστων και άλλων οικισμών του Ασπροπύργου, καθώς και στο Μενίδι, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση έγινε με την συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων της διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής/υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, Ο.Π.Κ.Ε., της διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της Ε.Κ.Α.Μ. καθώς και με τη συμμετοχή αστυνομικών σκύλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έξι συλλήψεις έγιναν για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της απείθειας, κλοπής, καθώς και των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και κανόνων που αφορούν στην οικοδομή, ενώ έγιναν και 8 κατ’ οίκον έρευνες.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικές δράσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Νύχτα έντασης

Ένας άνδρας της ΟΠΚΕ τραυματίστηκε ελαφρά στην Λεωφόρο Διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Πέμπτης καθώς δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με ανακοίνωσή του, διέψευσε πληροφορίες που μεταδόθηκαν, σύμφωνα με τις οποίες μετέβη στο σημείο ελικόπτερο για τον απεγκλωβισμό αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα είχαν ξεσπάσει νέα επεισόδια σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής από Ρομά που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

Στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στην οδό Διυλιστηρίων Ρομά έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επεισόδια από Ρομά στη Δυτική Αττική



Για μία ακόμη νύχτα, Ρομά προκάλεσαν επεισόδια, διαμαρτυρόμενοι για τον βαρύ τραυματισμό του 16χρονου.

Στα Μέγαρα σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έκτασης, στον παράδρομο στο ύψος του 40ού χλμ. της Εθνικής Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες στη συμβολή της οδού Βυζαντίου με την παλιά εθνική οδό, ενώ φωτιές ξέσπασαν και σε άλλα αυτοκίνητα, την ίδια στιγμή που οι Ρομά δεν άφηναν την Πυροσβεστική να περάσει ώστε να τις σβήσει και πετούσαν πέτρες κατά αστυνομικών.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Μικρό Σχιστό στον Κορυδαλλό, με μια ομάδα που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή να βάζει φωτιά σε κάδους και λάστιχα, επί της οδού Δερβενακίων.

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