Νέα αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική (Video/Photos)

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (9/12) νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες εστιάζονται στις περιοχές των Νεόκτιστων Ασπροπύργου, του Ζεφυρίου, των Άνω Λιοσίων και των Αχαρνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν γίνει ήδη δύο προσαγωγές.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου που δημοσίευσε το kathimerini.gr:

Η σημερινή επιχείρηση έρχεται ως συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (8/12) στις ίδιες περιοχές και κατά την οποία συνελήφθησαν επτά άτομα.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής/Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ΟΠΚΕ, Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ΕΚΑΜ και αστυνομικοί σκύλοι.

Οι συλλήψεις αφορούν σε κατοχή ναρκωτικών ενώ παράλληλα έγιναν έρευνες σε 25 σπίτια.

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