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13.12.2022 17:52

ΟΑΣΑ: Έκτακτη διακοπή δρομολογίων στη Δυτική Αττική υπό τον φόβο επεισοδίων

13.12.2022 17:52
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Σε έκτακτη διακοπή δρομολογίων θα προχωρήσει ο ΟΑΣΑ το απόγευμα της Τρίτης σε οκτώ λεωφορειακές γραμμές ενόψει των συγκεντρώσεων μετά τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη.

Από το απόγευμα της Τρίτης θα διακοπούν τα δρομολόγια στις παρακάτω γραμμές:

723 Φυλή – Ανω Λιόσια

733 Αχαρναί – Ανω Λιόσια

709 Τοπικό Δροσούπολης

712 Αχαρναί (Εργατικές Πολυκατοικίες) – Ανω Λιόσια (Πανόραμα)

728 Αχαρναί – Αγιος Πέτρος – Αγιος Ιωάννης – Πλάτωμα

749 Οικισμός Γεννηματά – Σταθμός Προαστιακού

752 Αχαρναί – Αγος Ιωάννης – Αγιος Πέτρος

805 Ασπρόπυργος – Νεόκτιστα

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