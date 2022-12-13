ΟΑΣΑ: Έκτακτη διακοπή δρομολογίων στη Δυτική Αττική υπό τον φόβο επεισοδίων

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Σε έκτακτη διακοπή δρομολογίων θα προχωρήσει ο ΟΑΣΑ το απόγευμα της Τρίτης σε οκτώ λεωφορειακές γραμμές ενόψει των συγκεντρώσεων μετά τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη.
Από το απόγευμα της Τρίτης θα διακοπούν τα δρομολόγια στις παρακάτω γραμμές:
723 Φυλή – Ανω Λιόσια
733 Αχαρναί – Ανω Λιόσια
709 Τοπικό Δροσούπολης
712 Αχαρναί (Εργατικές Πολυκατοικίες) – Ανω Λιόσια (Πανόραμα)
728 Αχαρναί – Αγιος Πέτρος – Αγιος Ιωάννης – Πλάτωμα
749 Οικισμός Γεννηματά – Σταθμός Προαστιακού
752 Αχαρναί – Αγος Ιωάννης – Αγιος Πέτρος
805 Ασπρόπυργος – Νεόκτιστα
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