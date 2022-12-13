ΟΑΣΑ: Έκτακτη διακοπή δρομολογίων στη Δυτική Αττική υπό τον φόβο επεισοδίων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε έκτακτη διακοπή δρομολογίων θα προχωρήσει ο ΟΑΣΑ το απόγευμα της Τρίτης σε οκτώ λεωφορειακές γραμμές ενόψει των συγκεντρώσεων μετά τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη.

Από το απόγευμα της Τρίτης θα διακοπούν τα δρομολόγια στις παρακάτω γραμμές:

723 Φυλή – Ανω Λιόσια

733 Αχαρναί – Ανω Λιόσια

709 Τοπικό Δροσούπολης

712 Αχαρναί (Εργατικές Πολυκατοικίες) – Ανω Λιόσια (Πανόραμα)

728 Αχαρναί – Αγιος Πέτρος – Αγιος Ιωάννης – Πλάτωμα

749 Οικισμός Γεννηματά – Σταθμός Προαστιακού

752 Αχαρναί – Αγος Ιωάννης – Αγιος Πέτρος

805 Ασπρόπυργος – Νεόκτιστα

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για το Μάτι: Συνεχίζονται οι συγκλονιστικές καταθέσεις – «Μας άφησαν να καούμε» (Videos)

Κεφαλάρι: Οδηγός ΙΧ πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε μικρό κοκόνι

Γιάννης Διακογιάννης: Η «εικόνα παραίτησης» μετά τον θάνατο της Ρίκας Βαγιάνη