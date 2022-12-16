Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Η τελευταία του επιθυμία έγινε πραγματικότητα – Συγκλονίζει η ανάρτηση της οικογένειάς του

«Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου» έλεγε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης που στις 14 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο.

Τελευταία του επιθυμία ήταν να δοθούν τα Ολυμπιακά του μετάλλια και οι δάδες σε δημοπρασία, μια επιθυμία που τελικά κατάφερε να γίνει πραγματικότητα.

Η οικογένεια του σπουδαίου αθλητή με τη μεγάλη καρδιά, σε ανάρτηση στο Facebook έκανε την εξής συγκινητική ανακοίνωση:

«Τα Silent Auctions ολοκληρώθηκαν και η επιθυμία του Αλέξανδρου γίνεται πραγματικότητα. Η συμμετοχή του κόσμου από διάφορες χώρες ήταν συγκινητική.

Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να προσφέρουν στις οργανώσεις το ποσό που διέθεσαν στη δημοπρασία, παρόλο που δεν ήταν οι πλειοδότες και αυτό είναι που κάνει την παρακαταθήκη του Αλέξανδρου ακόμα πιο σημαντική.

Τα χρήματα των δημοπρασιών θα δοθούν απευθείας και ισόποσα στους ακόλουθους 7 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις 2 οικογένειες πληγέντων των φαινομένων της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη.

ΛΑΜΨΗ- Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος.

– ΦΛΟΓΑ- Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες.

– Παιδικό Χωριό SOS στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

– Σύλλογος ΣεισμόπληκτωνΔήμου Μινώα Πεδιάδας ‘Η Ελπίδα’ και στις οικογένειες των δύο θυμάτων των φυσικών φαινομένων της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη.

– ΆΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

– Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

– Κοινωνική Κουζίνα ‘ο Άλλος Άνθρωπος’.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας».

Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας του Αλέξανδρου Νικολαϊδη

