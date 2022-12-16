16.12.2022 14:43

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Η τελευταία του επιθυμία έγινε πραγματικότητα – Συγκλονίζει η ανάρτηση της οικογένειάς του

«Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου» έλεγε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης που στις 14 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο.

Τελευταία του επιθυμία ήταν να δοθούν τα Ολυμπιακά του μετάλλια και οι δάδες σε δημοπρασία, μια επιθυμία που τελικά κατάφερε να γίνει πραγματικότητα.

Η οικογένεια του σπουδαίου αθλητή με τη μεγάλη καρδιά, σε ανάρτηση στο Facebook έκανε την εξής συγκινητική ανακοίνωση:

«Τα Silent Auctions ολοκληρώθηκαν και η επιθυμία του Αλέξανδρου γίνεται πραγματικότητα. Η συμμετοχή του κόσμου από διάφορες χώρες ήταν συγκινητική.

Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να προσφέρουν στις οργανώσεις το ποσό που διέθεσαν στη δημοπρασία, παρόλο που δεν ήταν οι πλειοδότες και αυτό είναι που κάνει την παρακαταθήκη του Αλέξανδρου ακόμα πιο σημαντική.

Τα χρήματα των δημοπρασιών θα δοθούν απευθείας και ισόποσα στους ακόλουθους 7 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις 2 οικογένειες πληγέντων των φαινομένων της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη.

ΛΑΜΨΗ- Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος.

– ΦΛΟΓΑ- Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες.

– Παιδικό Χωριό SOS στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

– Σύλλογος ΣεισμόπληκτωνΔήμου Μινώα Πεδιάδας ‘Η Ελπίδα’ και στις οικογένειες των δύο θυμάτων των φυσικών φαινομένων της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη.

– ΆΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

– Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

– Κοινωνική Κουζίνα ‘ο Άλλος Άνθρωπος’.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας».

Διαβάστε επίσης:

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Χωρίς ψυχολογική υποστήριξη το κορίτσι – Έχει αφεθεί στη μοίρα του (Video)

Μάτι: Αποζημίωση 300.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος καλείται να καταβάλει το Δημόσιο

Πύργος: Στα επείγοντα του νοσοκομείου 30χρονος με ένα… μήλο στον πρωκτό

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

Ο Τζόνι Ντεπ λανσάρει το δικό του ρούμι

Στη στροφή γύρω από τη Σελήνη το Artemis II: Πώς θα επιστρέψει με καύσιμο τη βαρύτητα

Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την πτώση 27χρονης στο Μαρούσι: Τι υποστηρίζει ο σύντροφος της 

Μια ακόμη τηλεθέαση εκατομμυρίου από το «Σόι σου» την Παρασκευή (3/4)

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

