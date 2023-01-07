Ηλιόπουλος: «Αισχροκέρδεια και λεηλασία της κοινωνίας με υπογραφή Μητσοτάκη»

Για «αισχροκέρδεια» και «λεηλασία της κοινωνίας με υπογραφή Μητσοτάκη», έκανε λόγο ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στον ρ/σ ΕΡΤ3 102 FM. Κάλεσε την κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα την ημερομηνία των εκλογών για να υπάρχει και αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων στα ΜΜΕ και σημείωσε ότι «η χώρα μπορεί να έχει προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή».

«Βασική προϋπόθεση», τόνισε, «είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι πρώτο κόμμα για να μπορεί να σχηματιστεί κυβερνητική πλειοψηφία», προσθέτοντας ότι «το κόμμα μας είναι ανοικτό για κάθε δημοκρατικό Έλληνα πολίτη και σε αυτούς απευθυνόμαστε συγκεκριμένα, προγραμματικά, κοιτώντας το αύριο».

Ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας είπε ότι «αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν επιστρέψει στα προ της ρωσικής εισβολής επίπεδα, αλλά η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει διαρκώς αρνητικά ρεκόρ στη χονδρική».

«Πληρώνουμε 230 ευρώ τη μεγαβατώρα, όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι κάτω από 30 ευρώ. Η Γαλλία, η Γερμανία και το Βέλγιο είναι στα 85 ευρώ. Αυτό είναι αισχροκέρδεια Μητσοτάκη ξεκάθαρα», είπε. Πρόσθεσε ότι «όσο οι συμπολίτες μας μετράνε το τελευταίο ευρώ, κυβερνητικοί βουλευτές όπως ο κ. Χειμάρας ή ο κ. Πάτσης κάνουν κανονικό πλιάτσικο στη χώρα», για να τονίσει ότι «τα χρήματα που πήραν από δημόσιες συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις πρέπει να επιστραφούν».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει ούτε τα βασικά για την ενίσχυση των πολιτών και της οικονομίας». Ειδικότερα ανέφερε ότι «είχαμε αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ 4 δισ. ευρώ την περασμένη χρονιά, και όχι γιατί οι πολίτες κατανάλωσαν περισσότερο, αλλά γιατί πληρώνουν περισσότερο τη στιγμή που η κατανάλωση πέφτει». Σημείωσε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι για «δίκαιη ρύθμιση για το πανδημικό χρέος, με ένα σχήμα 120 δόσεων και διαγραφή ενός μέρους του, ένα πλαίσιο προστασίας της 1η κατοικίας, μια δίκαιη αύξηση του βασικού μισθού στα 880 ευρώ και αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που είναι παγωμένοι στις περικοπές».

Επιπλέον, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, αυξήσεις στις συντάξεις, να δοθούν αναδρομικά στους συνταξιούχους για τις περικοπές του 2010-2014, μείωση του ΦΠΑ, του ΕΦΚ και πλαφόν στο ρεύμα. Ανέφερε ότι τον Οκτώβριο οι πάροχοι είχαν περιθώριο κέρδους 166%, σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι κανονική λεηλασία, με υπογραφή Μητσοτάκη» και πως «οι πάροχοι πήραν 8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις, ενώ με λιγότερα από 400 εκατ. θα μπορούσε το κράτος να έχει μια δημόσια ΔΕΗ και με αυτή να ρυθμίζει την αγορά ενέργειας».

Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι η δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «είναι να δείξει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς, για μια χώρα με δικαιοσύνη, για μια χώρα στην οποία η δημοκρατία δεν είναι πολυτέλεια και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». Προσέθεσε πως «μια κυβέρνηση που δεν σέβεται το κράτος δικαίου είναι μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται για το αν οι πολίτες μπορούν να βγάλουν το μήνα», σχολιάζοντας ότι «και οι παρακολουθήσεις, όπως στην περίπτωση του κ. Χατζηδάκη, συνδέονται στενά με οικονομικά ζητήματα».

