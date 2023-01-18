Ο Μίλτος Τεντόγλου τιμήθηκε με το Βραβείο Ήθους Nova στην ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

H Nova σταθερά δίπλα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Χρυσός Χορηγός Επικοινωνίας!

Η CEO της Nova Media, κ. Κική Σιλβεστριάδου, απένειμε στον Μίλτο Τεντόγλου, το Βραβείο Ήθους Nova. To συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε αθλητή ή αθλήτρια που τιμά τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα

​Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βρίσκεται σταθερά δίπλα στο πλευρό των αθλητών μας ως Χρυσός Χορηγός Επικοινωνίας στην ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η τελετή για τη βράβευση των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και συγκίνησαν τον φίλαθλο κοινό με τα επιτεύγματά τους έλαβε χώρα την Τρίτη 17 Ιανουαρίου στο Αμφιθέατρο της ΕΟΕ και μεταδόθηκε ζωντανά από το Novasports.

Στο πλαίσιο της λαμπρής εκδήλωσης, η Nova, απένειμε το βραβείο Ήθους, που θεσμοθετήθηκε με στόχο την αναγνώριση ενός αθλητή ή μίας αθλήτριας για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα. Το βραβείο Ήθους Nova απονεμήθηκε από την κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media, στον Μίλτο Τεντόγλου, χρυσό Ολυμπιονίκη, στο άλμα εις μήκος.

Η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media, δήλωσε: «Η Nova, ως υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών που αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος. Το βραβείο Nova, το οποίο θεσμοθετήσαμε πέρυσι, απονέμεται κάθε χρόνο σ’ έναν ξεχωριστό αθλητή που τιμά τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα. Φέτος, το βραβείο Nova απονέμεται στον χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου, έναν σπουδαίο αθλητή που εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και ξεχωρίζει ως άνθρωπος με το ήθος του και αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα νέα παιδιά».