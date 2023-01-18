search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:54
search
MENU CLOSE
Χωρίς κατηγορία

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2023 15:40

Ο Μίλτος Τεντόγλου τιμήθηκε με το Βραβείο Ήθους Nova στην ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Μίλτος Τεντόγλου – Κική Σιλβεστριάδου

H Nova σταθερά δίπλα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Χρυσός Χορηγός Επικοινωνίας!
Η CEO της Nova Media, κ. Κική Σιλβεστριάδου, απένειμε στον Μίλτο Τεντόγλου, το Βραβείο Ήθους Nova. To συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε αθλητή ή αθλήτρια που τιμά τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα

​Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βρίσκεται σταθερά δίπλα στο πλευρό των αθλητών μας ως Χρυσός Χορηγός Επικοινωνίας στην ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η τελετή για τη βράβευση των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και συγκίνησαν τον φίλαθλο κοινό με τα επιτεύγματά τους έλαβε χώρα την Τρίτη 17 Ιανουαρίου στο Αμφιθέατρο της ΕΟΕ και μεταδόθηκε ζωντανά από το Novasports.
Στο πλαίσιο της λαμπρής εκδήλωσης, η Nova, απένειμε το βραβείο Ήθους, που θεσμοθετήθηκε με στόχο την αναγνώριση ενός αθλητή ή μίας αθλήτριας για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα. Το βραβείο Ήθους Nova απονεμήθηκε από την κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media, στον Μίλτο Τεντόγλου, χρυσό Ολυμπιονίκη, στο άλμα εις μήκος.
Η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media, δήλωσε: «Η Nova, ως υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών που αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος. Το βραβείο Nova, το οποίο θεσμοθετήσαμε πέρυσι, απονέμεται κάθε χρόνο σ’ έναν ξεχωριστό αθλητή που τιμά τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή Ιδέα. Φέτος, το βραβείο Nova απονέμεται στον χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου, έναν σπουδαίο αθλητή που εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και ξεχωρίζει ως άνθρωπος με το ήθος του και αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα νέα παιδιά».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Πάρτι… τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Πάρτι… τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

1 / 3