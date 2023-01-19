Nέα υπόθεση ψευτογιατρού: Δήθεν νευρολόγος έταζε θεραπείες με βλαστοκύτταρα για την σκλήρυνση κατά πλάκας – Πέντε ασθενείς πέθαναν

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Ακομη μία περίπτωση ψευτογιατρού έρχεται στο φως. Φυσιοθεραπευτής που έκανε τον νευρολόγο, υποστήριζε ότι μπορούσε να θεραπεύσει ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Χορηγούσε μάλιστα θεραπείες με φάρμακα και όλα αυτά φυσικά με το αζημίωτο.
Έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 όταν ο αδελφός ασθενούς από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον 65χρονο ψευτογιατρό στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ο ασθενής έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και ο ψευτογιατρός, που δήλωνε νευρολόγος αντί φυσιοθεραπευτής, του είχε προτείνει ήδη από το 2015 θεραπεία με βλαστοκύτταρα, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ.
Η υγεία του ασθενούς επιδεινώθηκε και εν τέλει κατέληξε μερικούς μήνες αργότερα.
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο αδελφός του ασθενούς κατήγγειλε τη δράση του ψευτογιατρού.
Από έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο αρχείο της Αστυνομίας προέκυψε ότι σε βάρος του υπόπτου είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία το 2019 για απάτη.
Είχε αποσπάσει 135.000 ευρώ προκειμένου δήθεν να εφαρμόσει θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε μια νεαρή κοπέλα που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε να γίνει έρευνα την οποία ανέλαβε η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Συνολικά, ο ψευτογιατρός φέρεται να έχει εξαπατήσει 15 άτομα, οι περισσότεροι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Μάλιστα, πέντε ασθενείς απεβίωσαν και επομένως η δικογραφία που έχει κατά πληροφορίες σχηματιστεί σε βάρος του 65χρονου αφορά εκτός από το αδίκημα της απάτης και αυτό της ανθρωποκτονίας κατά συρροή
Προκειμένου να προσδίδει αληθοφάνεια στην απάτη ο ψευτογιατρός συνεργαζόταν με γιατρό στη Στουτγκάρδη.
Ταξίδευε μαζί με τους ασθενείς στη Γερμανία δήθεν για εξειδικευμένες εξετάσεις και εν συνεχεία τους πρότεινε θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
Για κάθε μια ένεση με βλαστοκύτταρα χρέωνε από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια των θυμάτων.
Όσα φιαλίδια βρέθηκαν και ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι δεν είχαν κανενός είδους φαρμακευτική ουσία.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος και τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.
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