Nέα υπόθεση ψευτογιατρού: Δήθεν νευρολόγος έταζε θεραπείες με βλαστοκύτταρα για την σκλήρυνση κατά πλάκας – Πέντε ασθενείς πέθαναν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ακομη μία περίπτωση ψευτογιατρού έρχεται στο φως. Φυσιοθεραπευτής που έκανε τον νευρολόγο, υποστήριζε ότι μπορούσε να θεραπεύσει ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Χορηγούσε μάλιστα θεραπείες με φάρμακα και όλα αυτά φυσικά με το αζημίωτο.

Έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 όταν ο αδελφός ασθενούς από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον 65χρονο ψευτογιατρό στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο ασθενής έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και ο ψευτογιατρός, που δήλωνε νευρολόγος αντί φυσιοθεραπευτής, του είχε προτείνει ήδη από το 2015 θεραπεία με βλαστοκύτταρα, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ.

Η υγεία του ασθενούς επιδεινώθηκε και εν τέλει κατέληξε μερικούς μήνες αργότερα.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο αδελφός του ασθενούς κατήγγειλε τη δράση του ψευτογιατρού.

Από έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο αρχείο της Αστυνομίας προέκυψε ότι σε βάρος του υπόπτου είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία το 2019 για απάτη.

Είχε αποσπάσει 135.000 ευρώ προκειμένου δήθεν να εφαρμόσει θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε μια νεαρή κοπέλα που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε να γίνει έρευνα την οποία ανέλαβε η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνολικά, ο ψευτογιατρός φέρεται να έχει εξαπατήσει 15 άτομα, οι περισσότεροι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Μάλιστα, πέντε ασθενείς απεβίωσαν και επομένως η δικογραφία που έχει κατά πληροφορίες σχηματιστεί σε βάρος του 65χρονου αφορά εκτός από το αδίκημα της απάτης και αυτό της ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Προκειμένου να προσδίδει αληθοφάνεια στην απάτη ο ψευτογιατρός συνεργαζόταν με γιατρό στη Στουτγκάρδη.

Ταξίδευε μαζί με τους ασθενείς στη Γερμανία δήθεν για εξειδικευμένες εξετάσεις και εν συνεχεία τους πρότεινε θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Για κάθε μια ένεση με βλαστοκύτταρα χρέωνε από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια των θυμάτων.

Όσα φιαλίδια βρέθηκαν και ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι δεν είχαν κανενός είδους φαρμακευτική ουσία.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος και τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις.

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