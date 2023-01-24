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24.01.2023 18:17

Ψευτογιατρός: Ζητούσε 25.000 ευρώ για να μεταφέρει βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό – Έδινε ψεύτικες ελπίδες για θεραπεία (Video)

24.01.2023 18:17
pseytogiatros

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του 66χρονου ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε η εκπομπή «Tlive» ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά ποσό αρκετών χιλιάδων ευρώ και να δηλώνει ότι θα μεταφέρει ο ίδιος τα βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό.

«Η κίνηση που έκανες είναι πολύ διαφορετική, το σώμα σου είναι πιο σουλουπωμένο», λέει χαρακτηριστικά ο ψευτογιατρός, προσπαθώντας να πείσει την ασθενή του ότι παρουσιάζει βελτίωση με τη θεραπεία που της έχει χορηγήσει. 

Ωστόσο, η κατάσταση της επιδεινωνόταν. Δικοί της άνθρωποι, επικοινωνούσαν μαζί του, υποστηρίζοντας ότι ένα χρόνο μετά η γυναίκα είναι χάλια «ενώ μας έλεγες ότι θα είναι αυτόνομη. Κινητικά ουδέποτε υπήρξε σε αυτή την κατάσταση».

Η μητέρα της υποστήριξε στην εκπομπή ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο έδωσαν στον ψευτογιατρό συνολικά 135.000 ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, ο 66χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι ο ίδιος ουδέποτε μετέφερε βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό.

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