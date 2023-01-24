Ψευτογιατρός: Ζητούσε 25.000 ευρώ για να μεταφέρει βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό – Έδινε ψεύτικες ελπίδες για θεραπεία (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του 66χρονου ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε η εκπομπή «Tlive» ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά ποσό αρκετών χιλιάδων ευρώ και να δηλώνει ότι θα μεταφέρει ο ίδιος τα βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό.
«Η κίνηση που έκανες είναι πολύ διαφορετική, το σώμα σου είναι πιο σουλουπωμένο», λέει χαρακτηριστικά ο ψευτογιατρός, προσπαθώντας να πείσει την ασθενή του ότι παρουσιάζει βελτίωση με τη θεραπεία που της έχει χορηγήσει.
Ωστόσο, η κατάσταση της επιδεινωνόταν. Δικοί της άνθρωποι, επικοινωνούσαν μαζί του, υποστηρίζοντας ότι ένα χρόνο μετά η γυναίκα είναι χάλια «ενώ μας έλεγες ότι θα είναι αυτόνομη. Κινητικά ουδέποτε υπήρξε σε αυτή την κατάσταση».
Η μητέρα της υποστήριξε στην εκπομπή ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο έδωσαν στον ψευτογιατρό συνολικά 135.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, ο 66χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι ο ίδιος ουδέποτε μετέφερε βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό.
Διαβάστε επίσης:
Νέα Ιωνία: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση εξωσχολικών σε μαθητές – «Πήγαν με μαχαίρια σε παιδιά Γυμνασίου»
Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε επιχειρηματίες – Συνελήφθη ο «Μάξιμος Σαράφης», προστατευόμενος μάρτυρας της Novartis
Δίκη για το Μάτι: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις – «Νόμιζα ότι ξύλα έρχονταν κατά πάνω μου, ήταν πτώματα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.