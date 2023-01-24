Ψευτογιατρός: Ζητούσε 25.000 ευρώ για να μεταφέρει βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό – Έδινε ψεύτικες ελπίδες για θεραπεία (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του 66χρονου ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε η εκπομπή «Tlive» ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά ποσό αρκετών χιλιάδων ευρώ και να δηλώνει ότι θα μεταφέρει ο ίδιος τα βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό.

«Η κίνηση που έκανες είναι πολύ διαφορετική, το σώμα σου είναι πιο σουλουπωμένο», λέει χαρακτηριστικά ο ψευτογιατρός, προσπαθώντας να πείσει την ασθενή του ότι παρουσιάζει βελτίωση με τη θεραπεία που της έχει χορηγήσει.

Ωστόσο, η κατάσταση της επιδεινωνόταν. Δικοί της άνθρωποι, επικοινωνούσαν μαζί του, υποστηρίζοντας ότι ένα χρόνο μετά η γυναίκα είναι χάλια «ενώ μας έλεγες ότι θα είναι αυτόνομη. Κινητικά ουδέποτε υπήρξε σε αυτή την κατάσταση».

Η μητέρα της υποστήριξε στην εκπομπή ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο έδωσαν στον ψευτογιατρό συνολικά 135.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο 66χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι ο ίδιος ουδέποτε μετέφερε βλαστοκύτταρα από το εξωτερικό.

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