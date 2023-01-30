ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
30.01.2023 15:28

Πακιστάν: Τουλάχιστον 33 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από την έκρηξη σε τζαμί

Τουλάχιστον 33 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τζαμί της πόλης Πεσαβάρ στο βορειοδυτικό Πακιστάν και πολλοί από τους τραυματίες ήταν αστυνομικοί που είχαν επισκεφθεί το τζαμί για να προσευχηθούν, όπως ανακοίνωσε νοσοκομειακή πηγή

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το οποίο επικαλείται την αστυνομία της πόλης, η έκρηξη ήταν πιθανόν αποτέλεσμα επίθεσης αυτοκτονίας και ήδη διεξάγεται έρευνα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια της απογευματινής προσευχής σε περιοχή υψηλής ασφαλείας.

.Αξιωματούχοι του νοσοκομείου της πόλης όπου μεταφέρθηκαν τουλάχιστον 147 τραυματίες είπαν ότι πολλοί από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

«Παραλάβαμε 19 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες από την έκρηξη», είπε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading της πόλης, ο Μοχάμεντ Ασίμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά καθώς υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε.

Το τζαμί βρίσκεται κοντά σε ένα κτιριακό συγκρότημα της αστυνομίας και μέσα σε αυτό βρίσκονταν περίπου 260 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία.

“Έγινε στη διάρκεια της προσευχής. Κατέρρευσε ένα διώροφο κτίριο“, είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV προσθέτοντας ότι ο ίδιος βρισκόταν έξω από το τζαμί τη στιγμή της έκρηξης.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την έκρηξη επίθεση αυτοκτονίας. Ο αξιωματούχος της αστυνομίας Σικαντάρ Χαν πρόσθεσε ότι 260 πιστοί βρίσκονταν τη στιγμή της έκρηξης μέσα στο τζαμί.

Κανένας δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε στη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας τοίχος καταπλακώνοντας τους πιστούς.

Το τζαμί βρίσκεται μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει το αρχηγείο της επαρχιακής αστυνομικής δύναμης και ένα τμήμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

«Πληροφορούμαστε ότι ο τρομοκράτης στεκόταν στην πρώτη σειρά καθισμάτων», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ο υπουργός Άμυνας Καουάτζα Ασίφ.

Οπτικό υλικό από το κυβερνητικό δίκτυο PTV δείχνει αστυνομικούς και κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια από τον τόπο της έκρηξης και να μεταφέρουν στην πλάτη τους τραυματίες.

Η έκρηξη είναι η χειρότερη που σημειώνεται στην πόλη από τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου, όταν μια επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό σχεδόν 200.

Ένοπλοι του Ισλαμικού Κράτους είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Η Πεσαβάρ, η οποία βρίσκεται στις παρυφές των φυλετικών περιοχών που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, γίνεται συχνά στόχος ένοπλων οργανώσεων, ανάμεσά τους και οι Ταλιμπάν του Πακιστάν.

