Λούτσα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο – Νεκρός ο οδηγός του (Video)

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στη Λούτσα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 04:40 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος του παλαιού δημαρχείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπό αδιευρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει πρώτα σε ένα απορριμματοφόρο του δήμου και στη συνέχεια να «καρφωθεί» σε δέντρο

Λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Στο σημείο μετέβη δύναμη της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός

