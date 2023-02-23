Λούτσα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο – Νεκρός ο οδηγός του (Video)

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στη Λούτσα τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 04:40 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος του παλαιού δημαρχείου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπό αδιευρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει πρώτα σε ένα απορριμματοφόρο του δήμου και στη συνέχεια να «καρφωθεί» σε δέντρο
Λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Στο σημείο μετέβη δύναμη της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός
