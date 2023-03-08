ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ): Σήμερα η πληρωμή των 300 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους – Οι δικαιούχοι

Σήμερα, Τετάρτη (8/3), θα καταβληθεί από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το εφάπαξ επίδομα 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους.

Δικαιούχοι είναι οι 8.122 μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι που έχουν συμπληρώσει (από 18.04.2022 και μετά) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών, έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας.

Δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:

Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίζουν Ψηφιακό ΑΣΔ και

Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 27.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο).

Τα βήματα για να κάνετε αίτηση

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous

Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση

Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)

Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό ΑΣΔ ενώ όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης.

