ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ): Σήμερα η πληρωμή των 300 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους – Οι δικαιούχοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σήμερα, Τετάρτη (8/3), θα καταβληθεί από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το εφάπαξ επίδομα 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους.
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους.
Δικαιούχοι είναι οι 8.122 μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι που έχουν συμπληρώσει (από 18.04.2022 και μετά) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών, έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας.
Δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:
Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:
Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό ΑΣΔ ενώ όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης.
Διαβάστε επίσης:
Φυσικό αέριο: Μείωση 23% στην τιμή για τα νοικοκυριά τον Φεβρουάριο – Πού οφείλεται
Επίδομα παιδιού: Ως τις 13 Μαρτίου ανοικτή η πλατφόρμα
Εφορία: Με χρέη ένας στους δύο φορολογούμενους
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.