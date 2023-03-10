ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:12
10.03.2023 14:42

Πέτρος Γαϊτάνος: «Με αδικεί που με συνδέουν αποκλειστικά με τις ψαλμωδίες του Πάσχα» (Video)

Για την πορεία του στη μουσική αλλά και τις σημαντικές συνεργασίες του με Έλληνες συνθέτες μίλησε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα», ο καλλιτέχνης -μεταξύ άλλων- χαρακτήρισε άδικο το γεγονός ότι το όνομά του έχει συνδεθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό με τις ψαλμωδίες του Πάσχα.

«Η ενασχόλησή μου με τη μουσική βγήκε πολύ αυθόρμητα. Με θυμάμαι από πάντα να τραγουδώ. Κατέβηκα νωρίς από τη Δράμα στην Αθήνα και πολύ σύντομα συναντήθηκα με τον Σταμάτη Σπανουδάκη και κάναμε το “Λάθος Εποχή”, το 1990. Ήταν η πρώτη μου επιτυχία.

Ξεκίνησα πολύ αμέσως. Ήμουν 22 ετών. Δεν ξεκίνησα με συμμετοχές ή από κάποιον διαγωνισμό. Σύντομα σταμάτησα να εμφανίζονται σε νυχτερινά κέντρα. Ήταν επιλογή μου.

Μου αρέσουν πολύ οι συναυλίες και ειδικά οι πιο ιδιαίτερες συναυλίες σε στοές, σε ναούς, σε αρχαιολογικούς χώρους. Είχα κάνει μια φορά μια συναυλία στη Ρόδο σε μία εκκλησία που ήταν κομμένη, γιατί περνούσε ανάμεσα ο δρόμος. Κλείσαμε τον δρόμο και κάναμε τη συναυλία.

Λίγο με αδικεί που με συνδέουν αποκλειστικά με τις ψαλμωδίες του Πάσχα αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά γνωρίζουν πολύ καλά και το υπόλοιπο έργο μου» τόνισε.

Τέλος, ο Πέτρος Γαϊτάνος αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του σε διαφήμιση γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών, η οποία προκάλεσε αίσθηση όταν κυκλοφόρησε, αναφέροντας τα εξής:

«Μου άρεσε πολύ η έξυπνη ιδέα. Δεν ήμουν θετικός εξ αρχής αλλά ήθελα να δείξω και αυτή μου την πλευρά. Ήταν πολύ ωραίο. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι πρέπει να σπάω λίγο το γυαλί του σοβαρού καλλιτέχνη. Αυτή ήταν μία τέτοια στιγμή»

