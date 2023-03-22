Νέα Σμύρνη: Η πρώτη κατάθεση της 14χρονης στις αρχές – Βιντεοσκοπούσαν τους βιασμούς

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ανάσυρση αρχείων και στοιχείων από τα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα των τριών συλληφθέντων και πληροφορίες από την πρώτη κατάθεση που έδωσε χθες μέχρι αργά το βράδυ η 14χρονη είναι οι νέες ψηφίδες που συμπληρώνουν το μωσαϊκό των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, στην υπόθεση βιασμών και μαστροπείας με θύμα την 14χρονη από ίδρυμα στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με το protothema, η μικρή, έδειξε να έχει απόλυτη εικόνα για το τι συνέβαινε, εμφανίστηκε συνειδητοποιημένη για το τι έχει ζήσει και αποφασισμένη να συνδράμει στο έργο των αρχών και να προχωρήσουν οι έρευνες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ η μικρή ήταν “σφιγμένη” και λιγομίλητη.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι γνωρίστηκε με τον “Ταχίρ” μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και στη συνέχεια ξεκίνησαν να συναντώνται.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη, που είναι ακόμα φοβισμένη, θα πει περισσότερα στη συνέχεια, που θα αξιοποιηθούν προκειμένου να εντοπιστούν τα πλοκάμια του κυκλώματος παιδεραστίας, καθώς εκτιμούν πως η υπόθεση έχει βάθος και παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με την υπόθεση «Μίχου» στον Κολωνό.

Τρία χρόνια φρίκης

Οι αστυνομικοί ψάχνουν το παρελθόν και συγκεκριμένα τρία χρόνια πίσω, όπου εκτιμούν ότι ξεκίνησε ο εφιάλτης για το 14χρονο κοριτσάκι και ψάχνουν να δουν, ποια είναι τα προσώπα που έκλειναν τα ραντεβού, σε ποια ξενοδοχεία πραγματοποιούνταν και φυσικά ποιοι είναι οι βιαστές της ανήλικης.

Και σε αυτή την περίπτωση είναι δεδομένο ότι οι επαφές και τα ραντεβού, κλείνονταν μέσω social media και συνεπώς η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και το άνοιγμα των συσκευών, θα οδηγήσει σε νέο δρόμο την υπόθεση.

Ψάχνουν τον «Ρουσλάν» – Βιντεοσκοπούσαν τους βιασμούς

Παράλληλα, το βάρος των ερευνών επικεντρώνεται στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονου Γεωργιανού με το όνομα «Ρουσλάν» που φέρεται να είναι και ο τελευταίος πελάτης – βιαστής της ανήλικης. Έχουν ήδη ζητήσει ενημέρωση από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να εντοπιστεί το στίγμα του και να οδηγηθεί για εξέταση κάτι που όπως λένε είναι ζήτημα χρόνου. Ο ίδιος μιλώντας στο protothema.gr δηλώνει πως δεν εχει καμία σχέση με τη μικρή, δεν συνευρέθηκε μαζί της.

Είπε πως τη γνώρισε μέσω ενός άνδρα με το όνομα «Αντώνης» ο οποίος ήταν γνωστός του μέσω Facebook, του συστήθηκε ως 17 ετών και αφού πέρασαν λίγες ώρες σε παραλία στον Ασπρόπυργο στη συνέχεια κατέληξαν σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας όπου απλά όπως λέει, διανυκτέρευσαν χωρίς να έρθουν σε επαφή και την επόμενη ημέρα μετέφερε τη μικρή στο ίδρυμα.

Πρόκειται για έναν 23χρονο ο οποίος εργάζεται όπως είπε ως «ασφάλεια υψηλών προσώπων» και έχει γνωριμίες χωρίς ωστόσο να θέλει σε αυτή τη φάση να κατονομάσει τα πρόσωπα. Βέβαια αν και διατείνεται πως δεν είχε ουδεμία επαφή με το ανήλικο παιδί, εντούτοις, ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων ο οποίος παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο στις αρχές τον «δίνει» στεγνά καθώς όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ, όχι μόνο συνευρέθηκε αλλά ο μαστροπός «Ταχίρ» και οι άλλοι δυο συλληφθέντες, παρακολουθούσαν την πράξη και κατέγραψαν στο κινητό τηλέφωνο το σκηνικό.

«Ο “Ταχίρ” (δηλαδή ο αλλοδαπός μαστροπός) και ο Ε.Σ (Έλληνας συλληφθείς) κατόπιν σχετικών ερωτήσεων παραδέχθηκαν ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23:00 της 19ης Μαρτίου έως 05:30 της 20ης Μαρτίου, βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (αναφέρεται το όνομα του ξενοδοχείου) το οποίο βρίσκεται επί της οδού (αναφέρεται η οδός) στο Μεταξουργείο από κοινού με την ανήλικη και έναν ακόμη φίλο τους ονόματι “Ρουσλάν” αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 22 ή 23 ετών με αριθμό τηλεφώνου (αναφέρεται ο αριθμός). Ο “Ταχίρ” και ο Ε.Σ ανέφεραν ότι ο Ρουσλάν προέβη σε συνουσία με την ανήλικη ενώ οι ίδιοι παρακολουθούσαν τραβώντας βίντεο».

Το πελατολόγιο του «Ταχίρ»

Οι αστυνομικοί, ερευνούν με προσοχή τη συγκεκριμένη υπόθεση, εκτός από το «ξεσκόνισμα» στο αρχείο του μαστροπού «Ταχίρ», τις επαφές τόσο του ιδίου όσο και της μικρής ψάχνουν να βρουν την άκρη για να φθάσουν στο πελατολόγιο του και να διαπιστώσουν αν και άλλα ευάλωτα κοριτσάκια έχουν πέσει στα δίχτυα του.

