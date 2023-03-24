Προκριματικά Euro 2024: Με Πέλκα και Μάνταλο η Εθνική – Η ενδεκάδα για Γιβραλτάρ

Γνωστή έγινε η αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος για το εκτός έδρας παιχνίδι με το Γιβραλτάρ για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro 2024.

Ο Γκουστάβο Πογέτ θα παρατάξει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με το 4-3-3 και τον Βλαχοδήμο στην εστία.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Μπάλντοκ, στο αριστερό ο Τσιμίκας, με τους Χατζηδιάκο και Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας. Ως εξάρι μπροστά τους θα είναι ο Σιώπης, με τους Μάνταλο και Μπακασέτα ως εσωτερικούς χαφ.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Πέλκας και Μασούρας και στην κορυφή ο Γιακουμάκης, στη μοναδική ίσως έκπληξη από πλευράς Ουρουγουανού τεχνικού.

Ελλάδα (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος – Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας – Σιώπης, Μάνταλος, Μπακασέτας – Πέλκας, Γιακουμάκης, Μασούρας.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Τζαβέλλας, Ρότα, Ρέτσος, Παυλίδης, Φορτούνης, Παπανικολάου, Χατζηγιοβάνης, Λημνιός, Κωνσταντέλιας, Γιαννούλης.

