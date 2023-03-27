Tρένα: Γιατί δεν θα φτάσει ούτε σήμερα στο Κιάτο ο προαστιακός (Video)

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Τα προβλήματα στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου συνεχίζονται. Ούτε και σήμερα θα ξεκινήσει ο προαστιακός προς το Κιάτο.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο υπήρξε μια δολιοφθορά και κάποιοι πήγαν και έκλεψαν καλώδια στο Κιάτο. Αυτό αποκαταστάθηκε χτες ωστόσο υπήρξαν άλλα ζητήματα, ασφαλείας.

«Ήμασταν έτοιμοι σήμερα για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια και προς το Κιάτο. Ο ΟΣΕ είχε φτιάξει τις διαδρομές, τις ώρες, θα πήγαινε ένα τρένο για το Κιάτο, ένα άλλο θα ερχόταν και δεν θα συναντιόντουσαν οι αμαξοστοιχίες.

Θα είχαμε δύο σταθμάρχες στα Μέγαρα. Αυτό δεν έγινε και πιστεύω δεν είναι υπαιτιότητα του ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ είχε φροντίσει από τις 22 του μήνα να κάνει ανάταξη των συστημάτων», είπε στην τηλεόραση του Open ο Γ. Κοκκινάκης, κεντρικός σταθμάρχης Αθηνών.

Ανέφερε ωστόσο πως οι μηχανοδηγοί είχαν θέσει κάποια στάνταρ, κάποιες προδιαγραφές για να ξεκινήσει ο σιδηρόδρομος με ασφάλεια και τελικά οι ραδιοεπικοινωνίες που ζήτησαν δεν έφτασαν και δεν τοποθετήθηκαν στην έκταση που είχαν ζητήσει οι μηχανοδηγοί -αυτός είναι ο λόγος που δεν έγιναν σήμερα τα δρομολόγια.

Όπως απαντά ο κ. Κοκκινάκης, «αυτός ναι ίσως είναι ένας σημαντικός λόγος αλλά εμείς στις δοκιμές που κάναμε δουλεύουν όλα άψογα μέσα στα τούνελ.

Ο ΟΣΕ έχει δώσει 30 GSM-R στην Hellenic Train να τοποθετηθούν. Τι ακριβώς έχει γίνει δεν γνωρίζω, εμείς από την μεριά μας έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες».

Ερωτώμενος για το GSM-R και για το γεγονός πως αυτό το σύστημα φέρεται να τέθηκε για πιστοποίηση σε γνώση της RAS την τελευταία στιγμή και ότι δεν εγκρίθηκε όλη η διαδικασία λέει: «Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.

Εγώ ξέρω πως γίνανε δοκιμές. Πήγαν τα μηχανήματα και τα δοκιμάσαμε και δουλεύουν άψογα. Άλλωστε από το σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών που είναι η τηλεδιοίκηση, οποιοδήποτε τρένο μπαίνει στο τούνελ που έχει κατεύθυνση προς το Κιάτο έχουμε τις κάμερες όπου μπορεί ο σταθμάρχης να βλέπει την είσοδο και την έξοδο όλων των αμαξοστοιχίων.

Θα θέλαμε λίγες μέρες βέβαια να τα είχαμε τελειοποιήσει αλλά πιστεύω θα μπορούσαν να δουλέψουν».

«Πιστεύω πως αφού μιλήσαμε την διοίκηση, σε 10 μέρες θα είναι έτοιμα στα τούνελ μέσα τα φώτα που λείπουνε και ο εξαερισμός θα έχει φτιαχτεί και σε 15-20 μέρες θα υπάρχει και πυρόσβεση. Σε 15 μέρες όλα θα είναι τέλεια», είπε ακόμη ο σταθμάρχης και επανέλαβε πως «εγώ πιστεύω πως με μειωμένα δρομολόγια θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο Κιάτο».

Τέλος, σημείωσε πως οι εργασίες ακόμα συνεχίζονται.

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