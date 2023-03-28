ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 17:02
28.03.2023 16:02

Θεσσαλονίκη: Ισχυροί άνεμοι έριξαν τοίχο που καταπλάκωσε αυτοκίνητα, την ώρα που ο πίνακας στο Καυτανζόγλειο κάνει… σβούρες (Photos/Videos)

Ζημιές σε τουλάχιστον δέκα αυτοκίνητα προκάλεσε η κατάρρευση τοίχου εγκαταλελειμμένου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Μοναστηρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο τοίχος, μήκος περίπου 20 μέτρων, έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο συγκεκριμένο σημείο, πίσω από το αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, παρκάρουν αρκετοί οδηγοί τα οχήματα τους και από τα χαλάσματα προκλήθηκαν σοβαρές φθορές, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός.

Οι ιδιοκτήτες τους έσπευσαν στο σημείο και ήδη τα περισσότερα έχουν απομακρυνθεί.

Λίγο νωρίτερα, επί της οδού Γιαννιτσών είχε καταρρεύσει σκεπή άλλου εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και αρκετές είναι οι κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία από πολίτες για περιπτώσεις με κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων που εγκυμονούν κινδύνους.

Ειδικότερα, από τις 6:30 το ξημέρωμα έως τις 3 μετά το μεσημέρι,τα συνεργεία της Πυροσβεστικής επενέβησαν σε 18 κοπές δέντρων και απομακρύνσεις κλαδιών από το οδόστρωμα και άλλες δέκα αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως για παράδειγμα τέντες που είχαν αποκολληθεί, ιστοί από σημαίες και κομμάτι μουσαμά που κρεμόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμό πεζών ή οδηγών.

Ο φωτεινός πίνακας στο Καυτανζόγλειο κάνει… σβούρες

Επικίνδυνη είναι η κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή «ανάγκασαν» τον έναν φωτεινό πίνακα, από τους δύο κεντρικούς του σταδίου, να φέρνει… σβούρες ανεξέλεγκτα.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς στο Καυτανζόγλειο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, οι οποίοι ακολουθούν το πρόγραμμά τους και ουδείς μπορεί να τους εγγυηθεί για την υγεία τους.

