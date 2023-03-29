Ένταση στο στρατοδικείο Ιωαννίνων – Αποδοκίμασαν τον ποδοσφαιριστή που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 4χρονο αγόρι (video)

Μέσα σε κλίμα έντασης διεξάγεται στο Στρατοδικείο Ιωαννίνων η δίκη του 28χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ενός τετράχρονου αγοριού και είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών.

Εξοργισμένοι συγγενείς της οικογένειας του 4χρονου αγοριού αποδοκίμασαν σήμερα έξω από το Στρατοδικείο Ιωαννίνων τον 28χρονο, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο, κατηγορούμενος για ασελγείς πράξεις σε βάρος του ανηλίκου παιδιού.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινωνία του Αγρινίου αποκαλύφθηκε μέσα από τις ζωγραφιές του 4χρονου που έζησε έναν εφιάλτη. Τη φύλαξη του παιδιού είχε η μητέρα του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο που ήταν φαντάρος, το καλοκαίρι του 2021, πήγαινε στο σπίτι και με την ανοχή της μητέρας του κακοποιούσε το ανήλικο αγοράκι.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου και σε κίνδυνο σε βάρος της μητέρας του 28χρονου.

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