31.03.2023 16:22

Προειδοποίηση ΕΟΦ: Προσοχή σε site που πουλάει σκευάσματα με απαγορευμένες ουσίες

Με νέα ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια ιστοσελίδα (site) η οποία πουλάει σκευάσματα χωρίς εγκεκριμένες ουσίες. Προωθεί συμπληρώματα διατροφής αλλά και αναβολικά.

Σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή του κοινού, καθώς, στην ιστοσελίδα zobim.gr προωθείται η πώληση σκευασμάτων τα οποία περιέχουν μη εγκεκριμένες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες, όπως σιβουτραμίνη, αναβολικά καθώς και σκευάσματα για τα οποία ισχύει απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης, όπως μαρμελάδα ‘Epimedium Macun’ (ή και άλλες ονομασίες), που προορίζονται για τον άνδρα και περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες που δεν δηλώνονται στη συσκευασία.

Κατόπιν διερεύνησης, ο δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας βρίσκεται σε χώρα εκτός Ελλάδας. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται για την ελληνική αγορά.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα η παραγγελία των προϊόντων γίνεται μετά από συμπλήρωση στοιχείων του καταναλωτή σε αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική φόρμα.

Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών».

Τι είναι η σιβουτραμίνη

Σύμφωνα με τον οδηγό φαρμάκων «Γαληνός», η σιβουτραμίνη χορηγείται ως συμπληρωματική αγωγή σε προγράμματα ελέγχου του σωματικού βάρους επί ασθενών με παχυσαρκία οφειλόμενη στη διατροφή και δείκτη μάζας σώματος ≥ 30kg/m^2^ ή με υπερβολικό βάρος οφειλόμενο στη διατροφή και δείκτη μάζας σώματος ≥27kg/m^2^ εάν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου (διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία).

Οι αντενδείξεις του φαρμάκου περιλαμβάνουν οργανικά αίτια παχυσαρκίας, ιστορικό σοβαρών διατροφικών διαταραχών (ψυχογενής ανορεξία ή βουλιμία), ψυχικές παθήσεις (διπολική νόσος), ιστορικό στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, ταχυκαρδίας, αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, αγγειακής εγκεφαλικής νόσου, ανεπαρκώς ελεγχόμενη υπέρταση, σύνδρομο Gilles de la Tourette, υπερθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύτωμα, σοβαρή ηπατική ή νεφρική βλάβη, επίσχεση ούρων από καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, γλαύκωμα κλειστής γωνίας, ιστορικό εξάρτησης από διάφορες ουσίες, άτομα < 18 ή > 65 ετών, κύηση και γαλουχία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες είνα: ταχυκαρδία, υπέρταση, αίσθημα παλμών, ανορεξία, δυσκοιλιότητα, ναυτία, επιδείνωση αιμορροΐδων, κεφαλαλγία, ζάλη, παραισθήσεις, ξηροστομία, εφίδρωση, εξάψεις, διαταραχές της γεύσης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί: σπειραματονεφρίτιδες, διάμεση νεφρίτιδα, πορφύρα Henoch-Schoenlein, θρομβοπενία, σπασμοί, οξύ ψυχωσικό σύνδρομο και συμπτώματα στέρησης.

Πηγές: ΕΟΦ, Γαληνός

