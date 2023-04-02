Πληρωμές ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Στο ταμείο 95.931 δικαιούχοι

Ποια ποσά θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ στους δικαιούχους, την εβδομάδα 3-7 Απριλίου 2023.
Το συνολικό ποσό των 65,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 95.931 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 3-7 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
– 13,9 εκατ. ευρώ σε 34.862 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
– 13,5 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
– 345.640 ευρώ σε 469 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 15 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
– 18 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. – 700.000 ευρώ σε 22.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
