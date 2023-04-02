ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 15:50
02.04.2023 18:49

Πληρωμές ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Στο ταμείο 95.931 δικαιούχοι

Ποια ποσά θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ στους δικαιούχους, την εβδομάδα 3-7 Απριλίου 2023.

Το συνολικό ποσό των 65,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 95.931 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 3-7 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

– 13,9 εκατ. ευρώ σε 34.862 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

– 13,5 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

– 345.640 ευρώ σε 469 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 15 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 18 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. – 700.000 ευρώ σε 22.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέμπη: Σε κλίμα έντονης συγκίνησης το μνημόσυνο των θυμάτων στα Ανώγεια

Κακοκαιρία «ILINA»: Σε κόκκινο συναγερμό οι κρατικές υπηρεσίες

Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πελάτες εστιατορίου (Video)

«Έχει γκομενιλίκια και θέλει να με πετάξει έξω από το σπίτι» – Τι υποστήριξε η 77χρονη που κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Mohammed- bin- Salman
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν – Εξετάζει εμπλοκή της στον πόλεμο

donald_trump_2002
ΚΟΣΜΟΣ

Απρόσμενο φλερτ Τραμπ on air σε παρουσιάστρια του Fox News – Η συνέντευξη που προκάλεσε αμηχανία (Video)

EYDAP-1
ADVERTORIAL

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνα, Παιανίας, Πεντέλης & Ραφήνας – Πικερμίου

ryan-gosling_2703_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Universal: Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία των σκηνοθετών του Οσκαρικού «Everything Everywhere All at Once»

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

ANT1+ PLATFORM
MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

mitsotakis anna odusseas famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

