Πατούλης: Σάλος με την απόφασή του να διαθέσει 25.000 ευρώ για τρεις εκδηλώσεις με τον Γαϊτάνο

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκάλεσε η απόφαση του Γιώργου Πατούλη να εκταμιεύσει το ποσό των 25.420 ευρώ (με το ΦΠΑ) για τρεις εκδηλώσεις με βυζαντινούς ύμνους, σε δύο ναούς και στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Περιστερίου.

Στις εκδηλώσεις θα ψέλνει ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο οποίος θα λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό, για λίγους βυζαντινούς ύμνους.

Σύμφωνα με το OTA-magazine η απόφαση ελήφθη στις 31 Μαρτίου και περιλαμβάνει και την πρόβλεψη ότι οι εκδηλώσεις θα γίνουν όπως και να έχει, είτε μέσα στο Πάσχα, είτε αργότερα.

«Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής των εκδηλώσεων ή ακόμη και των συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο χρόνο ή τόπο ή ακόμη και με άλλους συντελεστές χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η απόφαση

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, υποστήριξαν ότι «η Διοίκηση Πατούλη συνεχίζει ακάθεκτη την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, παίρνοντας φυσικά όλη την ευθύνη γι’ αυτό».

Διαβάστε επίσης:

