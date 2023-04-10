search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2023 21:58

Πατούλης: Σάλος με την απόφασή του να διαθέσει 25.000 ευρώ για τρεις εκδηλώσεις με τον Γαϊτάνο

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκάλεσε η απόφαση του Γιώργου Πατούλη να εκταμιεύσει το ποσό των 25.420 ευρώ (με το ΦΠΑ) για τρεις εκδηλώσεις με βυζαντινούς ύμνους, σε δύο ναούς και στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Περιστερίου.

Στις εκδηλώσεις θα ψέλνει ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο οποίος θα λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό, για λίγους βυζαντινούς ύμνους.

Σύμφωνα με το OTA-magazine η απόφαση ελήφθη στις 31 Μαρτίου και περιλαμβάνει και την πρόβλεψη ότι οι εκδηλώσεις θα γίνουν όπως και να έχει, είτε μέσα στο Πάσχα, είτε αργότερα.

«Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής των εκδηλώσεων ή ακόμη και των συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο χρόνο ή τόπο ή ακόμη και με άλλους συντελεστές χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η απόφαση

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, υποστήριξαν ότι «η Διοίκηση Πατούλη συνεχίζει ακάθεκτη την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, παίρνοντας φυσικά όλη την ευθύνη γι’ αυτό».

Διαβάστε επίσης:

Νέα καταγγελία για υπόθεση βιασμού με θύμα 13χρονη και θύτη τον πατριό της: «Την κακοποιούσε από την ηλικία των 7 ετών»

Μύκονος: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας για την πολεοδομία στο νησί (Video)

Μύκονος: Καθηγήτρια καταγγέλλει βιασμό από επιχειρηματία, αφού πρώτα τη νάρκωσε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΘΕΑΤΡΟ

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρέθηκε βουλευτής της ΝΔ που στηρίζει Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών και πολιτικών – Είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης…

ΥΓΕΙΑ

Διαλειμματική νηστεία: Τέσσερις παρενέργειες που οι περισσότεροι αγνοούν

MEDIA

Γιάννης Παπαδόπουλος: «Η τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχος στην αξιοπιστία της ενημέρωσης» – Παρέμβαση στο Φόρουμ των Δελφών

ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι του Πειραιά για πρώτη φορά η φρεγάτα «Κίμων» – Aύριο θα την επισκεφθούν Μητσοτάκης-Μακρόν (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

