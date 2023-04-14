Δώρα Τσαμπάζη για Αλέξανδρο Νικολαΐδη: «Ξημερώνουν 6 μήνες χωρίς εσένα»

Έξι μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαϊδης έφυγε από τη ζωή.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, Μεγάλη Παρασκευή, η σύζυγός του Δώρα Τσαμπάζη ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

«Αύριο (σ.σ. σήμερα) ξημερώνουν 6 μήνες χωρίς εσένα. Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα πένθους. Αγάπησα τόσο πολύ τη ζωή μου μαζί σου. Όμως με έμαθες να αγαπώ και να νιώθω ευλογημένη για όσα συνεχίζω να έχω. Τα παιδιά μας, τις στιγμές μας, έναν έρωτα που θα ζήλευαν οι καλύτεροι ποιητές στον κόσμο. Και έτσι καταφέρνω να αγαπώ και το τώρα.

Το διάστημα που λείπεις, πήρα τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής μου. Μα αυτό που έμαθα περισσότερο είναι πόση δύναμη έκρυβα μέσα μου και πόσο μεγάλη ανάγκη είχα την αγάπη που εισέπραξα να την μετουσιώσω σε ενσυναίσθηση στους γύρω μου. Σε ευχαριστώ λοιπόν για όσα μου έδωσες και όσα συνεχίζεις να μου δίνεις από εκεί ψηλά. Εύχομαι κάπου εκεί κοντά στα αστέρια που λάμπουν τη νύχτα, να πετάς ανάμεσα στο φως και να μου χαμογελάς…».

