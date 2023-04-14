search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 16:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2023 07:32

Δώρα Τσαμπάζη για Αλέξανδρο Νικολαΐδη: «Ξημερώνουν 6 μήνες χωρίς εσένα»

14.04.2023 07:32
nikolaidis-aleksandros-new

Έξι μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαϊδης έφυγε από τη ζωή.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, Μεγάλη Παρασκευή, η σύζυγός του Δώρα Τσαμπάζη ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

«Αύριο (σ.σ. σήμερα) ξημερώνουν 6 μήνες χωρίς εσένα. Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα πένθους. Αγάπησα τόσο πολύ τη ζωή μου μαζί σου. Όμως με έμαθες να αγαπώ και να νιώθω ευλογημένη για όσα συνεχίζω να έχω. Τα παιδιά μας, τις στιγμές μας, έναν έρωτα που θα ζήλευαν οι καλύτεροι ποιητές στον κόσμο. Και έτσι καταφέρνω να αγαπώ και το τώρα.

Το διάστημα που λείπεις, πήρα τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής μου. Μα αυτό που έμαθα περισσότερο είναι πόση δύναμη έκρυβα μέσα μου και πόσο μεγάλη ανάγκη είχα την αγάπη που εισέπραξα να την μετουσιώσω σε ενσυναίσθηση στους γύρω μου. Σε ευχαριστώ λοιπόν για όσα μου έδωσες και όσα συνεχίζεις να μου δίνεις από εκεί ψηλά. Εύχομαι κάπου εκεί κοντά στα αστέρια που λάμπουν τη νύχτα, να πετάς ανάμεσα στο φως και να μου χαμογελάς…».

Διαβάστε επίσης:

Ρούπερτ Μέρντοκ: «Έχω πολλά να κάνω» – Το σκληρό e-mail με το οποίο χώρισε τη Τζέρι Χολ

Σοφία Μουτίδου: Καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση σε γυμναστήριο – «Πήγαινε να χάσεις κανένα κιλό» (Video)

Drake Bell: Σώος και ασφαλής βρέθηκε ο ηθοποιός που είχε δηλωθεί αγνοούμενος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: 46 κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό – Πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης στον πατέρα απεργό πείνας

car1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Mokka GSE: Μαζεύει βραβεία το καταξιωμένο B-SUV

ELENA XRISTOPOULOU
LIFESTYLE

Χριστοπούλου για GNTM: «Αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: «Τρέλανε» τα ραντάρ της Τροχαίας – 42χρονος οδηγός έτρεχε με 208 χλμ/ώρα

zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

germanou_liagkas
MEDIA

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας - Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 16:47
routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: 46 κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό – Πανελλαδικό κύμα αλληλεγγύης στον πατέρα απεργό πείνας

car1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Mokka GSE: Μαζεύει βραβεία το καταξιωμένο B-SUV

ELENA XRISTOPOULOU
LIFESTYLE

Χριστοπούλου για GNTM: «Αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει»

1 / 3