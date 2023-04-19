Μεσίτης ισχυρίζεται πως το πνεύμα του Μάικλ Τζάκσον τον βοήθησε να πουλήσει την έπαυλη στην οποία πέθανε

Ο απροσδόκητος θάνατος του Μάικλ Τζάκσον το 2009 άφησε αναμφισβήτητα ένα τεράστιο κενό στην μουσική βιομηχανία. Πολλοί μάλιστα δεν δέχτηκαν τον θάνατό του και κυκλοφορούν μέχρι σήμερα πολλές θεωρίες συνωμοσίες πως είναι ακόμα ζωντανός και πως όλο αυτό ήταν σκηνοθετημένο.

Ο Μαουρίσιο Ουμανσκί είναι διάσημος κτηματομεσίτης που έχει πουλήσει ακίνητα σε πολλούς Α’ list πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του «βασιλιά της ποπ», έγραψε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Dealmaker», στο οποίο μοιράζεται τις πιο τρελές και περίεργες εμπειρίες του στον χώρο.

Σε κάποιο σημείο του βιβλίου αναφέρει μια περίεργη συνάντηση που είχε με με το πνεύμα του βασιλιά της ποπ Μάικλ Τζάκσον. Ο Ουμανσκί ήταν υπεύθυνος για την επιθεώρηση και την πώληση της έπαυλης στην οποία απεβίωσε ο Μάικλ Τζάκσον στις 25 Ιουνίου του 2009. Επισκεπτόταν το ακίνητο κάθε πρωί για να διασφαλίσει ότι όλα ήταν σε άριστη κατάσταση για τους πιθανούς αγοραστές. Ωστόσο, υπήρξαν δύο περιστατικά που βίωσε στην έπαυλη και δεν μπορούσε να τα εξηγήσει.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, αφού έδειξε το ακίνητο σε έναν πελάτη του, κλείδωσε και έφυγε. Το επόμενο πρωί βρήκε το παράθυρο στην κρεβατοκάμαρα του τραγουδιστή ανοιχτό και μουσική να ακούγεται από το δωμάτιο. Το ίδιο περιστατικό επαναλήφθηκε και σε άλλη περίπτωση, γεγονός που φάνηκε στον Ουμανσκί εξαιρετικά παράξενο.

Mauricio Umansky may be a renowned real estate agent but he’s certain Michael Jackson’s spirit had a hand in his success … when selling the home where the late singer infamously died. https://t.co/d4eLvuqPIm — TMZ (@TMZ) April 17, 2023

Επιπλέον, ο Ουμανσκί αφηγείται μια άλλη εμπειρία που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης με έναν πελάτη. Ο πολυέλαιος που κοσμούσε την είσοδο του σπιτιού του Τζάκσον φάνηκε σπασμένος, κάτι που ήταν μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια για τον πελάτη, ο οποίος τελικά κατέληξε να αγοράσει το ακίνητο με το ποσό των 18,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εντυπωσιακή έπαυλη που νοίκιαζε ο Μάικλ Τζάκσον για 100.000 δολάρια, βρίσκεται στο Μπέβερλι Χιλς πουλήθηκε τελικά κάτω από τη ζητούμενη τιμή. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο αγοραστής ήταν ο Στίβεν Μάιερ, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας «Cerberus Capital Management».

Διαβάστε επίσης:

